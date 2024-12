Kíméletlen volt Berki Mazsi, egyetlen ütéssel vitte győzelemre

Az est másik magyar érdekeltségű mérkőzésén Gémes Levente lépett ringbe a görög Theocharis Tsaousidis ellen nagyközépsúlyban. Fura, de a magyar srác mindössze alig hat éve bokszol, ennek ellenére tavalyelőtt a legjobb magyar ökölvívónak választották, és már egy ifjúsági világbajnoki ezüstéremmel is büszkélkedhet. Elképesztő meccset vívtak: megálltak egymástól ütőtávolságra és csépelték a másikat. Igyekezetüket díjazta a miskolci közönség is, hatalmas ovációval biztatták a két bunyóst. A több tiszta találatot szerencsére a magyar bokszoló vitte be, így aztán Gémes nyert egyhangú bírói pontozással.

/ Fotó: Hell Boxing

A nap talán legjobban várt összecsapása maradt a program végére: a celeb kategóriában Berki Mazsi húzott kesztyűt a román énekesnő, Giulia Anghelescu ellen. Mazsi tavaly megnyerte a Sztárboxot a nők között, ezzel kvalifikálta magát a Hell Boxing Kingsre. Az elmúlt egy évben sem állt le az edzésekkel, sőt: brutális formában, alaposan kigyúrva lépett ringbe. Nem csoda, hogy a mérlegelésen még mosolygó, viccelődő román lány már az első pillanatoktól kezdve ijedt kislányként viselkedett a szorítóban, s amikor Mazsi első komolyabb ütése eltalálta, azonnal fel is adta a meccset. A magyar influenszer ennél simábban nem is juthatott volna be az elődöntőbe.

A következő két vasárnap már a fináléba jutás lesz a tét minden súlycsoportban, egészen biztos, hogy senki sem adja majd olcsón a bőrét, minden érdekelt ott szeretne lenni a december 22-i nagydöntőben.