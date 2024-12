Berki Mazsi együtt karácsonyozik a párja volt szerelmével

Berki Mazsi 2022-ben vállalta fel kapcsolatát Kajári Zoltánnal, akivel egy baráti társaságon keresztül ismerkedtek meg. Az özvegy érthető okokból a szerelmük hajnalán nem szerette volna nyilvánosságra hozni, hogy együtt vannak, hiszen így is kapott hideget-meleget a kommentelőktől, bármit is csinált a hétköznapokban. A szövetségük viszont – most már látjuk – kiállta az idő próbáját, bár sokan nem fogadtak volna rá, hogy ők ketten stabil és hosszú távú kapcsolatban maradnak, végül így történt. Ennek fényében meg sem lepődhetünk azon, hogy egy újabb közös és boldog karácsonyt terveznek maguknak, ami a saját nemében nem lesz teljesen hétköznapi. Ahogy már a tavalyi sem volt az.

Berki Mazsi és Zoltán kiegyensúlyozott kapcsolatban él (Fotó: Mediaworks-archív)

Berki Mazsi családja

A fiatal üzletasszony az elmúlt évet a sport „darálójában” töltötte, a szinte semmiből indult bokszkarrierje ugyanis minden előző tervét totálisan átírta. Mazsi rengeteget edz, aminek az lett az eredménye, hogy alig marad ideje másra, a karácsonyi felkészülés is problémás ebben az évben. Az édesanyának azonban szerencséje van, mert kedvese, Zoltán és annak volt családja mindenben a segítségére van.

Jelen pillanatban úgy élek, mint egy élsportoló. A napi edzések mellett a regenerálódásra és a megfelelő ételek megfőzésére megy el szinte az egész napom. December 22-én a Hell Boxing döntőjére készülök, ami miatt nagyon izgulok... Emellett az üzletemet is igyekszem működtetni, és ami a legfontosabb, hogy a kislányommal is sokat akarok foglalkozni

– meséli a Metropol megkeresésére Berki Mazsi.

Berki Mazsi és a szivárványcsaládja (Fotó: Berki Mazsi)