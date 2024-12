Rá sem fogsz ismerni! Így nézett ki plasztika előtt a Házasság első látásra sztárja

Házasság első látásra Reni az egyik nagy kedvence a nézőknek, ugyanis sokan szeretik a szókimondó stílusát, na meg azt, hogy Brumival milyen szépen alakul a kapcsolatuk. Persze, mindig vannak, akik a kákán is csomót keresnek, és ez sajnos Reni esetében sincs másként. A csinos lányt most azzal támadták be a kommentelők, hogy túlságosan sok plasztikai beavatkozása lehetett, és hogy a korábbi fotói alapján rá sem ismernek Brumi feleségére... Ehhez csatlakozott a műsorban Fecső Judit is, aki szintén beszólt a lány külsőjére.

Házasság első látásra Reni komoly változáson ment keresztül (Fotó: TV2)

Házasság első látásra Reni komoly változáson ment keresztül

Azt már jól tudjuk, hogy az interneten rengeteg önkéntes nyomozó tevékenykedik, akik most Kovács Reni közösségi oldalait kutatták át. Természetesen a Sherlock-ok meg is találták, amit kerestek, hiszen rábukkantak a TV2 sztárjának korábbi képeire, amelyeken kicsit sem hasonlít a mostani önmagára. A fotók többségén Reninek ugyanis még szőke haja van, s talán még a szája sincs feltöltve, de egyesek szerint még a számos plasztikai beavatkozás előtt készülhetett.

Nyugi, nem húzzuk tovább az időt, mutatjuk a Házasság első látásra sztárját még 2020-ból!

Reni szőkén is csinos nő volt (Fotó: Facebook)

A kommentelőknek egybehangzó véleményük van a látottak alapján: szerintük Reni gyönyörű volt régen, a plasztika pedig hiba volt.

Mennyivel szebb és emberibb ezen a képen

– írta valaki.

„Azt mondta a férjem, hogy szerinte eléggé elrontotta magát, régen nagyon szép volt. El tudom képzelni, hogy 14 évesen is hasonló stílusa volt már. De nekem alapvetően nincs vele bajom, az összes karaktert kedvelem a maga módján a sorozatból. Tök szórakoztató” – fogalmazott valaki más.

„Volt egy rész az elején ahol csak műszempilla volt rajta. Akkor nekem szép volt. De szerintem túl sok ez így egyben, a tus, szempilla, száj, ami mindig túl van rajzolva, mellé a rikító rúzs. A kevesebb néha több, ami az ő esetében igaz. De ha ő így szépnek látja magát, akkor jó neki” – írta egy újabb hozzászóló a Házasság első látásra 2024-es évadának sztárjáról.