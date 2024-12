Hoppá! Házasság első látásra Miki összejött az asszisztensével

Házasság első látásra Miki és Ramóna kapcsolata mondhatni tiszavirág-életű volt, hiszen két héttel azután, hogy a férfi és a nő összekötötte az életét, már el is vált. Persze erre azért nyomós okuk volt, hiszen már az elején kiderült, a férfit zavarja, hogy feleségének van egy gyermeke, ráadásul azt is érezte, nem igazán passzolnak össze. A nászúton ez a probléma annyira még nem ütötte fel a fejét, ellenben az összeköltözés annyira rosszul sikerült, hogy Miki eltűnt egy hétre… Később aztán kiderült, hogy a férj Horvátországba ruccant ki, s bár eredetileg csak két napra ment volna, végül a sors közbeszólt. Na meg az asszisztense, Gina...

Házasság első látásra Miki összejöhetett az asszisztensével

Mikit a Házasság extrákkal című kibeszélő műsorban faggatta ki Orosz Barbi arról, hogy mégis mi vezetett a válásáig Ramival. Az ügyeletes macsó itt is elmondta, hogy nem illettek össze, azonban időközben arra is rájött, hogy munkatársával több lehetne köztük, mint barátság. Mint kiderült, Ginával 3-4 éve nem csak munkatársak, de barátok is, most pedig olyan értékeket is meglátott a lányban, amit eddig nem vett észre, s nagyon úgy fest, hogy kezd valamiféle szerelem szövődni.

„Ez nem úgy nézett ki, hogy én ott egy hetet el akartam tölteni, mégis így alakult, hogy közel annyit voltam Horvátországban. Azzal a lánnyal, aki az asszisztencia és a menedzsment mögöttem. Ő Gina, akivel 3-4 évig baráti viszonyban voltunk, ami most emelkedett egy más szintre…”

Valamiért ekkor jutottunk el odáig, hogy ebből több is lehet. A műsor nyitotta fel a szememet, hogy milyen értékek vannak ebben a lányban

– kezdte Miki, aki bár nem akarta konkrétan elárulni, hogy jelenleg egy párt alkot-e az asszisztensével, Orosz Barbi azért sok boldogságot kívánt neki.