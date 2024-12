Dobos Attila és menyasszonya 4 éve fogadott hűséget egymásnak

Dobos Attila már két éve, hogy hosszan tartó betegség után elhunyt. Szerelme még most is híven őrzi emlékét, olyannyira, hogy Erzsó a zeneszerző halála után is szeretett volna hozzámenni. Attila az együtt töltött évek alatt többször is megkérte kedvese, Erzsó kezét, aki minden alkalommal boldogan mondott igent a legendás zeneszerzőnek. Az esküvőre sajnos a betegsége miatt soha nem került sor.

Szívszorító felvételeket őriz Dobos Attila egykori szerelme Fotó: Knap Zoltán

Dobos Attila vágya azonban nem maradt beteljesületlen, mert Isten előtt férjnek és feleségnek tekinthetik egymást. Erzsó ugyanis megkapta az utólagos lelkészi áldást ebben a nem mindennapi esetben. Ennek a különleges esetnek a megvizsgálása a technikának volt végül köszönhető, hiszen Erzsó rengeteg felvételt őriz néhai kedveséről, amivel bizonyítani tudta egymásnak tett fogadalmukat. Miután a házassági szándékról megbizonyosodott a lelkész, hivatalosan is kijelentette, hogy 2020. december 30-tól a zeneszerző halálig érvényesnek tekinthető a konszenzus. Ezzel az utolsó közös álmukat sikerült beteljesítenie Erzsónak, és négy éve hivatalosan is férj és feleségnek lehet tekinteni őket.

Dobos Attila emlékét szerelme ápolja a mai napig

Bár már két éve, hogy a zeneszerző meghalt, slágerei mellett szerelme is őrzi emlékét. Erzsó azt is kijelentette, hogy számára Dobos Attila marad az egyetlen szerelme, akit nem tudna senki más helyettesíteni.

Nekem Attila marad az egyetlen szerelmem, őt tekintem a férjemnek. Senki nem tudná helyettesíteni, de nem is érdekelne más. Örülök annak, hogy részese lehettem az életének, és igyekszem minden korábbi vágyát megvalósítani

– mondta határozottan az egyébként énekesnő Erzsó. Mint mesélte, egykori zeneszerző barátai is sokszor keresik, hogy Attilára emlékezzenek vele együtt.