Stohl András öt gyermek boldog apukája. Luca és Rebeka Tordai Évától születtek, később pedig egy másik kapcsolatából született meg Franciska és András. 2020-ban pedig megszületett a legkisebb gyermek is, Stohl Bella Julianna, aki majdnem egy idős Buci unokájával, Luca kislányával, Rózival. A gyermekek közül Luca örvend a legnagyobb népszerűségnek, ő maga ugyanis műsorvezetői babérokra tört. Most azonban olyan fotókat mutatott, amelyek alapján akár modell is lehetne.

Stohl Luca nagyon hasonlít édesapjára

Luca rendkívül hasonlít édesapjára, és erre bizony nagyon büszke is. Nagyon szoros kapcsolatot ápolnak ők ketten, felnéznek egymásra, és kölcsönösen büszkék. Luca a szemünk előtt cseperedett fel, és el sem tudtuk hinni, amikor bejelentette, hogy gyermeket vár. A kis Rózi az ország egyik legjobban várt babája volt, és bizony mindenki számára örömünnep volt, amikor megszületett.

Rózival most Lisszabonban járt a szépséges Luca, ahol fantasztikus képek készültek róla.

Ebben a lisszaboni neoarab palotában, szinte csak portugál tervezők, művészek ruháit, cipőit, ékszereit, kozmetikumait vagy festményeit lehet megvásárolni. Jó látni, hogy egy ilyen gyönyörű épületnek milyen új funkciót találnak

- írja, a fotókon pedig magabiztosan pózol csodás ruhakölteményekben.

A mesés fotókat IDE kattintva lehet megtekinteni.