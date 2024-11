„Istennő” – Alig bírta megtartani Sáfrány Emese dekoltázsát a ruhája – Fotó

Az Ázsia Expressz győztese, Sáfrány Emese korábban elárulta a Metropolnak, hogy mihez kezdett a nyeremény ráeső részével, valamint az anyaság kihívásairól is mesélt.

Sáfrány Emese / Fotó: Markovics Gábor

A 36 éves Sáfrány Emese bomba formában van, ami sportos életmódjának is köszönhető. Imádja a testmozgást, ami nem is csoda, hiszen így gond nélkül meg tudja tartani nádszálvékony alakját. Ha ez még nem lenne elég, kivételes adottsággal rendelkezik, így amikor egy csinos ruhába bújik, rendszerint mindenkit levesz a lábáról. Nem volt ez másként most sem, amikor egy csípőig felsliccelt, szűk és alig takaró lila ruhát választott egy fotózáshoz. Az összeállításban Emese lehengerlően nézett ki, alaposan fel is fűtötte a hangulatot ebben a hideg télies időben.

„Ooooo annyira gyönyörű vagy hercegnő”

„Ez egyszerűen Tökéletesen áll rajtad”

„Gyönyörű bomba istennő”

– ámultak Emese szépségén a követői.