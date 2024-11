Gáspár Evelin mindenkit sokkolt, pedig csak egyetlen dolgot változtatott meg magán

Győzike lánya, Gáspár Evelin az utóbbi években sokak szerint szinte teljesen átalakult. Életmódváltásba kezdett, rengeteget fogyott, most pedig annyira jól érzi magát a bőrében, hogy rendszeresen rak ki csábító tartalmakat a közösségi oldalára – a kommentelők szerint sose nézett még ki ilyen jól a híresség.

Gáspár Evelin / Fotó: Markovics Gábor

Gáspár Evelinnek most sikerült rendesen meglepnie még a leghűségesebb követőit is, ugyanis mindössze egyetlen dolgot változtatott meg a megjelenésén, de azzal sikerült már-már teljesen felismerhetetlenné válnia, mintha nem is ő szerepelne a felvételeken – egyszerre félelmetes és lenyűgöző a látvány.

Gáspár Evelin élénkzöld, már-már démoni szemekkel mutatta meg magát, ezzel pedig mindenki ledöbbentett, hiszen így még sosem láthattuk.

Persze egyáltalán nem egy extrém plasztikai beavatkozásról van szó, Gáspár Evelin csupán halloween alkalmával gondolhatta úgy, hogy zöld kontaktlencsével teszi teljesebbé a megjelenését, a végeredmény pedig valóban bámulatos lett, nagyon jól áll neki ez a különleges szemszín.

Itt lehet megtekinteni a démoni zöld szemű Gáspár Evelint: