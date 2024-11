Dancing with the Stars, Legyen Ön is milliomos! és egér Szinetár Dóráéknál: ez a hét sem telt eseménytelenül a sztárok életében, lássuk, melyek voltak a kedvenc cikkeitek!

Dancing with the Stars: Whisperton és Tóth Katica fantasztikus párost alkot a táncparketten (Fotó: Bánkúti Sándor)

Hihetetlen, mi derült ki a Dancing with the Stars versenyzőiről

Az ötödik évadban WhisperTon és Tóth Katica is megméretteti magát a Dancing with the Starsban és nagyon úgy tűnik, hogy jól tudnak együttműködni a színpadon. WhisperTon nemrég TikTokon osztott meg egy közös videót Katicával, amit a próbateremben vettek fel, de az e heti koreográfia helyett egymás kínos szokásairól beszélnek. „Tíz éve van jogsija, de én segítek neki párhuzamosan parkolni” – árulta el Ton, amit a táncosnő értelemszerűen kikért magának és alaposan visszavágott, persze csak vicceskedve.

Gyászba borult Tóth Vera szíve

Az énekesnő közösségi oldalán fejezte ki néhai kollégája, Somló Tamás fájó hiányát, aki több mint 8 évvel ezelőtt halt meg. Tóth Vera éppen az ismert zenész születésnapján, november 17-én emlékezett meg róla és szomorúan úgy fogalmazott: „Jó lenne, ha még lenne”.

Szinetár Dóra közösségi oldalán mutatott példát empátiából (Fotó: Mediaworks archív)

Szinetár Dóra a békés elválást választotta

Szinetár Dóra nagyszerű édesanya, aki a hívatlan vendégeket is a legnagyobb empatikussággal utasítja ki otthonából. A színésznő nemrég közösségi oldalán árulta el, hogy a családi házakba időnként elkerülhetetlen, hogy be ne tévedjen egy kisegér, így ha egyszer csak farkasszemet néznek az apró állattal, akkor nagyon barátságos, „élve fogót” használ arra, hogy a betolakodót házon kívülre tessékelje úgy, hogy az állatnak ne essen baja.

Hatalmas nyereménnyel dübörög az ország kedvenc kvízműsora

A Legyen Ön is milliomos! e heti, újra debütáló adásaiban hírességek tették próbára tudásukat, köztük G.w.M exe, Nagy Melanie. Az exfeleség barátnőjével érkezett a műsorba nagy lelkesedéssel, hiszen mint mondták, nagy megtiszteltetés volt ez számukra, hogy roma nőkként egy tudás alapú műsorban képviselhették magukat. A két hölgy fantasztikusan szerepelt, a műsor végén pedig kétmilliós nyereménnyel távozott.

G.w.M. exfelesége, Nagy Melanie brillírozott a Legyen ön is milliomos!-ban (Fotó: TV2)

Kivágta barátnője a Házasság első látásra Zoliját

A héten elstartolt a Házasság első látásra 2. évada, ahol Zoli kapta az ügyeletes szépfiú címét. Zoli a műsor elején bevallotta, hogy már hatszor is volt szerelmes, de végül mindegyik kapcsolata véget ért, ezzel a műsorral pedig nincs mit veszítenie, szeretné végre megtalálni az igazit. Ugyanakkor elismerte azt is, hogy utolsó kapcsolatából legnagyobb meglepetésére nem ő lépett ki, hanem kidobták. „Ilyen előtte még sosem volt… Hazajött hozzám összepakolni, majd elment, én pedig annyira bőgtem, hogy a fikámon csúszkáltam otthon.”