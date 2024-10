Ilyen egy szerető feleség: Így drukkolt Dallos Bogi a férjének

Puskás-Dallos Bogi és Puskás-Dallos Peti házassága nem véletlenül a közönség kedvence. Bár Bogi a Sztárban Sztár All Stars első fordulójában esett ki, rendületlenül férje támasza volt, egészen az utolsó pillanatig.

Puskás-Dallos Bogi és Peti húzós időszakot tudhatnak a hátuk mögött (Fotó: Markovics Gábor / Ripost)

Példaértékű harmónia kettőjük között

Az énekesnő közösségi oldalán osztotta meg követőivel, hogy élőben izgulta végig a szombat esti finálét.

Legbüszkébb feleség. Teljes szívemből gratulálok neked szerelmem, boldog vagyok, hogy a tehetségedet, szorgalmadat, alázatodat első sorból figyelhettem

- írta, amire Peti természetesen az elsők között reagált: „Legbüszkébb férj. Szeretlek a világon a legjobban.”

Peti egyébként negyedik helyen végzett, ami elképesztő teljesítmény, hiszen fantasztikus produkciókkal nyűgözte le a közönséget hétről hétre. Az egyik legnagyszerűbben sikerült héten például Kaszás Attila bőrébe bújt és a Fényév távolság című dalt adta elő, amely olyan érzelmi hullámvasútra ültette fel a zsűrit és a közönséget is, amilyenre régen volt példa. Peti többször is állt a műsor alatt a veszélyzónában, ami megviselte, sőt többször attól is félt, hogy lebetegszik, szerencsére nem így lett és a tehetsége egészen a döntőig repítette őt.

Puskás-Dallos Bogi és Peti stresszes időszakon vannak túl

Egy ilyen műsor alatt az énekeseken nagyon nagy a nyomás a teljesítmény miatt, a múlt heti adás után Peti a Borsnak még azt is elárulta, hogy mennyire hálás.

„Azonnal igyekeztem is a közösségi médiás felületeimen kommunikálni a nézőkkel, hogy mérhetetlenül hálás vagyok és óriási boldogságot éreztem, hogy ott lehetek a döntőben. Régen voltam ilyen versenyhelyzetben és jó érzés, hogy most ilyen jól alakult eddig!”

Mindezt úgy, hogy mellette Bogival a kétszemélyes darabjukkal, a Volt öt évünk című előadással is felléptek, nem mellesleg próbáltak minőségi, közös, meghitt pillanatokat is varázsolni családi életükbe, ami az elmúlt időszakban nem lehetett könnyű. Puskás-Dallos Bogi és Puskás-Dallos Peti zenés előadása egyébként óriási sikert arat, amelyben egy szétesőben lévő házasság nehézségeit mutatják be.