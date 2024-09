7 év után női énekessel tért vissza a Linkin Park

A Linkin Park minden idők egyik legmeghatározóbb rockbandája, Magyarországon is sokan nőttek fel a zenekar slágerein. Olyan dalokat köszönhetünk nekik, mint például az In The End, Numb, What I've Done vagy a Crawling. Az ikonikus hangú énekes, Chester Bennington 2017-ben tragikus hirtelenséggel elhunyt, a rajongók szíve pedig összetört.

Chester Bennington / Fotó: AFP

7 év után most nagy bejelentést tett a Linkin Park, ugyanis visszatér a zenekar, ráadásul egy női énekessel.

Chester Benningtont egy Emily Armstrong nevű énekesnő váltja, ő a Dead Sara-ból lehet ismerős sokaknak. A bejelentéshez egy teljesen új zene is járt: a The Emptiness Machine hatalmas érdeklődést váltott ki az emberekből – bár a fogadtatás eléggé vegyes volt, mivel a rajongók szerint senki sem léphet Chester Bennington nyomába, de ettől függetlenül sokan dicsérték Emily Armstrong erőteljes hangját.

Itt lehet meghallgatni az újjáalakult Linkin Park legújabb szerzeményét, ami minden bizonnyal rajta lesz a zenekar november 15-én megjelenő albumán, ami a From Zero nevet viseli majd: