Kiderült, hogy kislányt, vagy kisfiút vár a TV2 sztárja

Busa Gabriellát az Exatlon műsorban ismerhették meg a televíziónézők, a második évad legnagyobb esélyese volt, amelyet végül meg is nyert Pap Dorcival szemben. A TV2 sztárja rákapott a dominikai izgalmakra, így indult két évvel később az All Starban is, ekkor is eljutott a döntőig, ahol csak Szente Gréti tudta legyőzni. De a közönségkedvenc egyáltalán nem szomorkodott, hiszen itthon várta vőlegénye, akivel már a családalapítást tervezték.

A TV2 sztárja, Busa Gabi lett az Exatlon második évadának női bajnoka Fotó: TV2

Kislányt vár a TV2 sztárja

Hatalmas változások álltak be a sport reality Bajnokánál, miután megnyerte a műsort. A TV2 sztárja a 15 milliós főnyeremény mellé a New York Maratonra is kapott egy utat. A TV2 sztárjának útját azonban a Covid miatt lefújták, az utazási iroda cserét ajánlott neki. Busa Gabriella érthető módon a Maldív-szigeteket választotta, ahová párjával utazott el. Szerelmes kedvese ki is használta az alkalmat, és a romantikus helyszínen, a naplementében térdelt le, hogy megkérje a kezét. A gyönyörű exatlonista mit is mondhatott volna, ahogy fogalmazott: a legnagyobb igent. Párjával már akkor beszéltek arról, hogy nem szeretnének sokat várni a családalapítással, de aztán jött az All Star évad és kicsit csúsztatták a projektet. Nem kellett sokat várni, júniusban bejelentette a volt rendőrnyomozó, hogy várandós. Az azóta is sportoló sztárkismama most pedig már arról posztolt, hogy kislányuk lesz.

Bébibumm a magyar Exatlonban

Úgy látszik, a domonikai kaland a legtöbb exatlonista magánéletében pozitív dolgokat hozott. Alakult pár is a versenyzők közt, de több Bajnokot és Kihívót eljegyeztek, többnek esküvője volt és többnek gyermeke született, vagy most várja. Mindenesetre Busa Gabié a 9. Exatlon baba.