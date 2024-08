Király Viktor kisfiánál cukibbat nem látsz ma – videó

Király Viktor magánélete gyakran kerül a média figyelmének középpontjába, különösen azóta, amióta Anitával közös kisfiuk, Kolen megszületett.

Király Viktor kisfia elképesztően tud bulizni már most (Fotó: Máté Krisztián)

Családban marad a tehetség

Király Viktor zenei karrierje a 2008-as Megasztár című tehetségkutató műsor negyedik évadában kezdődött, ahol megnyerte a fődíjat. A verseny során Viktor egyedi hangszínével és karizmatikus előadásmódjával tűnt ki, és gyorsan a közönség kedvencévé vált. Viktor nem elégedett meg a hazai sikerekkel; nemzetközi karrierbe is belefogott: 2015-ben az amerikai The Voice tehetségkutató műsorban is részt vett, ahol egészen a Top 20 versenyző közé jutott. Az énekes szerencsére jó ideje itthon kamatoztatja tehetségét és bár volt egy nehéz időszaka is kisfia születése után, azóta helyretette a dolgokat, Anitával pedig folyamatosan dolgoznak a kapcsolatukon.

Viktor követői imádják, amikor betekintést enged a magánéletébe, legfrissebb videójában például megmutatta, hogy kisfia hogyan táncol édesapja koncertjén. Kolennek vélhetően édesapja számai a kedvencei, és egész biztos, hogy kívülről fogja tudni az összeset. Vélhetően apjára ütött, jó táncérzékén ugyanis már most látszik, hogy fontos neki a zene.

A zene a vérében van, ez már most látszik ! Imádás ez a kissrác!

– írta az egyik hozzászóló.

A tehetség, a zene iránti szenvedély folytatódik!!!

– hagyta meg egy másik követő. Kolen imádnivaló táncolását Viktor közösségi oldalán lehet megnézni.

Viktor számára a család kiemelkedő fontossággal bír, és ez a zenéjében is visszatükröződik. Dalaiban gyakran megjelenik a szeretet, az összetartozás és a családi értékek fontossága, amelyeket saját életéből merít. Testvére, Linda szintén a zenei pályát választotta, ikertestvére, Benjamin pedig a kezdeti énekesi próbálkozások után a marketing és az üzleti élet felé fordult. A három testvér minden tagja sikeres, de ami igazán különlegessé teszi őket, az az összetartás, amely átível generációkon. Ki tudja, lehet, hogy egyszer Kolent is láthatjuk majd a színpadon.