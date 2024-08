Fekete-fehér fotóval jelentkezett Stana Alexandra

Habár Stana Alexandra nemrég Lékai-Kiss Ramóna vendégeként a TV2 Titkokban azt nyilatkozta, hogy műsorvezetői álmáért még a Dancing with the Stars-os táncosi feladatát is hátrahagyná, posztjaiból sorra tükröződik az, hogy a táncművészet legalább akkora szerelme, mint az a vágya, hogy ő vezethessen egy adást.

A TV2 Tiktokban mesélt először őszintén műsorvezetői álmáról. Fotó: TV2

Ezt mutatja legalábbis legújabb Instagram-posztja, amely egy gyönyörű fotózás eredménye lett. A képeken táncos kollégájával, Baranya Dáviddal szerepel. Az alkotások fekete-fehérben jelennek meg, így a fotók egytől egyik visszaadják minden mozdulatuk eleganciáját. A művészi fotóról lerí a szenvedély és az elismerés a táncműveszettel kapcsolatban. Nem hiába írta megjegyzésnek Szandra:

A táncosok Isten sportolói.

Kiírására természetesen rajongói is reagáltak. Egyesek egyenes a görög istennőt, Hérát, Zeusz feleségét látják benne:

Stex, az ősi Héra! Egy varázslatos gyönyörűség.

- írták neki kommentben.

Azt még egyelőre nem tudni, hogy Stana Alexandra táncosként végül újra tagja lesz-e a Dancing with the Stars 5. évadának. Az viszont biztos, hogy ha a gyönyörű művésznő a műsorvezetői pályafutást választja majd inkább, a tánc akkor is az élete örök része marad majd.