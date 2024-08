Boros Lajos elhunyt, Meghan Markle őrjöngött: igazi érzelmi hullámvasút volt ez a hét

Ez a hét is nagyon eseménydúsan telt, sajnos nem csak jó értelemben. Bár akadtak jó hírek is, de mindent beárnyékolt a népszerű rádiós, Boros Lajos váratlan halála. Lali királyról a Retro Rádióban is megemlékeztek, ahol azonban Bochkor Gábor sajnos nem tudott jelen lenni. Arról, hogy miért maradt távol a Bumeráng duójának másik tagja, itt olvashatsz.

Boros Lajos halálával újabb csapás érte Bochkor Gábort, szívszorító, miken megy keresztül (Fotó: Bors)

Ördög Nóra Rúzsa Magdinak üzent, Meghan Markel kiakadt

Ördög Nóra olyat tett, ami tőle nem igazán megszokott, teljesen nyilvánosan a közösségi médián keresztül üzent az ország egyik legsikeresebb énekesnőjének, Rúzsa Magdinak. A műsorvezető Magdi egyik koncertfelvételéhez fűzött megjegyzést, bár elég szűkszavúan tette. Vajon mit szól ehhez az énekesnő? Egy biztos, annyira nem fog kiakadni, mint Meghan Markle tette a kamerák előtt. Harry herceg és felesége nemrég interjút adott, ahol egy olyan kérdés is előkerült, amire a hercegné egyáltalán nem számított. Bár Meghan igyekezett az interjú utánra időzíteni az őrjöngést, hogy már ne vegyék a kamerák, de még így is kiszivárgott a dolog. Mi jöhet még ezek után?

Nem csak Boros Lajos halálhíre döbbentette meg a rajongókat

Meghan után a hazai sztárok között is akadt egy-két titok, ami a héten derült ki. A Házasság első látásra sztárja, Enci ugyan egy hónapja már elárulta, hogy végre rátalált a szerelem, miután a házassága zátonyra futott, de eddig igyekezett megtartani magának kedvese kilétét. Most viszont – úgy tűnik – meggondolta magát és világgá kürtölte boldogságát új párjával, aki szintén egy korábbi valóságshow szereplő. Nem csak Enikő, Bárdosi Sándor is leleplezett egy titkot. Bár évek óta szó van a témáról, az egykori élsportoló most tiszta vizet öntött a pohárba és elárulta, hogyan csalt a pontozóbíró, amikor elvette tőle a győzelmet Sydney-ben. Sőt, arról is beszámolt, hogy mi történt közöttük, amikor újra találkoztak.