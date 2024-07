Olyat tett a színpadon, hogy azonnal letartóztatták a világsztárt: akár 10 évet is kaphat

A minap zárult a Beach, Please! fesztivál, amelyen többek között Wiz Khalifa is fellépet. Azonban a koncert utáni szórakozás nem várt fordulatot vett. Ugyanis a román rendőrök őrizetbe vették a népszerű rappert a koncertje után, bűnét azonban még a fellépése alatt követte el. A színpadon gyújtott rá egy füves cigire, a marihuána fogyasztása pedig Romániában illegális. Wiz Khalifa letartóztatásának tényét a Román hatóságok is megerősítették, hivatalos közleményt adtak ki.

Wiz Khalifa fellépése nem különösebben tetszett a zsaruknak Fotó: Daniel DeSlover / Northfoto

Azt írták, hogy büntetőeljárást indítottak egy amerikai állampolgár ellen, aki a zenei fesztivál színpadán marihuánát szívott. A rendőrség most veszélyes kábítószer illegális birtoklása miatt nyomoz. Az amerikai férfinél további 18 gramm füvet találtak az előállításakor.

Az idei Beach, Please! fesztivál sztárfellépői között volt Travis Scott is, a rendezvény a becslések szerint 200 ezer látogatót vonzott. Ironikus módon a fesztivál szervezői a Belügyminisztériummal (MAI) együttműködve indítottak drogellenes kampányt.

A közösségi médiában több felvétel is felbukkant, amint Wiz Khalifát elviszik a rendőrök. A rapper teljesen nyugodt volt, annak ellenére, hogy a román törvények szerint akár tíz év börtönre is számíthat a nála lévő kábítószer mennyisége miatt – írja a Life.hu.