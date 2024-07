Közösségi oldalán kér segítséget Völgyi Zsuzsi és párja: sok pénzről van szó

Komoly csalásra hívta fel a figyelmet Völgyi Zsuzsi párja, Kökény Tamás. A nagybőgőművész nevével éltek vissza, súlyos pénzekről van szó.

Visszaéltek Völgyi Zsuzsi párja nevével, komoly összeg forgott kockán Fotó: Instagram

Völgyi Zsuzsi párja csalókra figyelmeztet

„A párom nevével, fényképeivel csalók visszaélnek! Kérlek, ne dőljetek be nekik!” – hívta fel a figyelmet az énekesnő, saját közösségi oldalán pedig Tamás is arra kérte a követőit, hogy jelentsék a csalók profilját. A Metropol elérte a nagybőgőművészt, aki elárulta, miről is van szó pontosan.

„Nem ez az első eset, hogy a nevemben valaki felregisztrál a közösségi oldalakra. Korábban is csak annyit tudtam tenni, hogy jelentettem az oldalt, és előbb-utóbb letiltották. A mostani csalókat úgy vettük észre, hogy Zsuzsi nézte a TikTokját, és meglátta, hogy bekövettem. Kérdezte is, hogy eddig nem követtem az oldalát? Így derült ki, hogy valakik a nevemmel regisztráltak, ugyanis két fiókot is találtunk” – mesélte Tamás, majd hozzátette:

„Rájuk írt Zsuzsi, hogy mi ez, erre jött egy sablonüzenet a kriptózásról, hogy fizessünk be 400-500 dollárt, azaz nagyjából 150-180 ezer forintot, ők pedig segítenek megsokszorozni az összeget…”

Völgyi Zsuzsi vette észre: párja nevével idegen, feltehetően külföldi személyek regisztráltak a közösségi oldalra Fotó: Facebook

„Az egyébként igaz, hogy tényleg tőzsdézem és oktatok is, elég nagy sikerrel. Viszont én nem kriptózom, hanem forex tőzsdével foglalkozom. Ezt pedig, aki ismer, vagy az én segítségemet kérné, az pontosan tudja. Így amennyire tudom, senki sem dőlt be a csalóknak. Ráadásul elég furcsa szöveget küldtek, látszik, hogy külföldiek lehettek és fordítóprogramot használtak” – folytatta a zenész, aki arra buzdítja követőit, legyenek résen, hiszen nem ő az egyetlen, akinek a nevével visszaéltek:

„Kökény Attila, Mező Misi, többekről is tudom, hogy a nevükben hoztak létre profilokat és át akarták verni a rajongókat…” – tette még hozzá.