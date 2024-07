Ennél cukibbat ma nem látsz: Sarolta hercegnő barátságkarkötőt készített Károlynak

Tündéri gesztus: III. Károly király nem szűnt meg szerető nagypapa lenni, a legszorosabb kapcsolata talán Sarolta hercegnővel van. Ennek tárgyi bizonyítékát is megmutatták a brit királyi család oszlopos tagjai.

Sarolta hercegnő tündéri ékszert készített szeretett nagypapájának, III. Károly királynak (Fotó: AFP)

Barátságkarkötőt készített Sarolta hercegnő

Kedves részletre figyeltek fel külföldi lapok, többek között a People magazin számolt be egy aranyos kis „ékszerről”. Az elmúlt hetekben III. Károly király jobb csuklóján többször is feltűnt egy sárga és piros fonalból készült vékony karkötő. Ilyen ékszert jellemzően gyermekek készítenek a szeretteiknek, s az is feltűnt sokaknak, hogy Sarolta hercegnő is hasonló, fonalból készített csuklódíszt viselt a minap, mikor édesanyjával, Katalinnal és a nagynénjével, Pippával a Wimbledon-i teniszbajnokság egyik meccsére látogattak ki.

Did Princess Charlotte Give King Charles a Friendship Bracelet? See the Lookalike Styles https://t.co/vdxQM7o7v8 — People (@people) July 17, 2024

Ugyan a kilencéves hercegnő halvány rózsaszín-kék karkötője nem pontosan olyan mint Károlyé, beszédes, hogy pont ugyanakkor tűnt fel rajtuk a kedves kabala, amit feltételezhetően Sarolta készített, barátságkarkötő gyanánt.

Károly már korábban is kapott kedves kiegészítőt az unokáitól, elárulta például, hogy a gardróbjában lóg egy kék-rózsaszín dinoszauruszos nyakkendő, amit karácsonyra kapott Vilmos herceg gyermekeitől.

Kedves becenevek

A köztük lévő szoros nagypapa–unoka kapcsolatot az is alátámasztja, hogy a lurkók kedves becenevekkel méltatják a brit uralkodópárt. Károlyt „Grandpa Wales”, azaz wales-i nagypapa megszólítással illetik, míg felesége, Kamilla a Gaga nevet kapta, a „grandma”, azaz nagymama szó angol becézéseképp.