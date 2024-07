Rózsa György már csak érte él: „Nagyon nagy a szerelem!”

Bár tavaly töltötte be a 76. életévét Rózsa György, de korát meghazudtoló energiával rendelkezik még most is. Bár Rózsa György még a mai napig szívesen vállal műsorvezetést is, de már sokkal visszafogottabb alkalommal, mint korábban. Az ikonikus műsorvezető büszke nagypapaként szívesen mesél Ádámról, aki hamarosan 4 éves lesz, és érthető módon minden pillanatot imád, amit vele tölthet.

Rózsa György mindig szívesen tér vissza a tévé képernyőjére (Fotó: TV2)

Utazással és unokájával telnek a mindennapjai Rózsa Györgynek

Rózsa György a TV2 Mokkában mesélt arról, hogyan telnek mostanában a mindennapjai, aki unokája mellett a világjáró kirándulásokat sem veti meg.

„Nemrég Provence-ban voltunk, meg az Azúr-parton végig, tehát a Riviérán. Előtte meg fölmentünk a világ egyik legszebb kanyonjához, a Verdon folyónak egy ilyen sziklákkal szabdalt szurdokvölgyéhez. Gyönyörű, aki még nem volt ott, nézze meg” – kezdte Rózsa György a tőle megszokott energiájával a beszámolóját, majd elmondta, mennyire tartalmas volt a kirándulása, és a Cannes-i filmfesztiválba is belefutottak.

Azonban nemcsak túrázásból áll a műsorvezető nyara, és a következő időszakot szeretett lányával, illetve leginkább unokájával fogja tölteni. Az ilyen alkalmakon kapva, mindig kimerülésig játszanak kisunokájával.

Nagyon nagy a szerelem! Valószínűleg attól van, hogy minden gyerek szereti a bohócot, én meg ilyen udvari bolond vagyok a kisunokámnak. Ilyen játékaink van: katasztrófa elhárítunk, azt játszunk. Voltunk már tűzoltók, mélytengeri búvárok. Az a vicc, hogy 5 percenként ki kell találnom valami új játékot neki. De nem mondom, hogy fárasztó, mert én tényleg ilyen bohócnak születtem. Nagyon élvezem a vele való együtt létet

– nevetett a büszke nagypapa.

Minden mókában benne van, hogy unokájával, Ádámmal lehessen (Fotó: Czerkl Gábor)

„70 éves koromig nem nagyon törődtem az idő múlásával”

Születésnapok alkalmával gyakran morfondírozunk el azon, mi van mögöttünk, hogy mennyire rohan az idő. Nincs ezzel másképp Rózsa György sem, aki elárulta, mire jutott magában.

„70 éves koromig nem nagyon törődtem az idő múlásával. Annyi minden történt velem, annyi dolgom volt, hogy nem volt rá időm. Akkor el is csodálkoztam: jé, már ennyi minden van a hátam mögött?! Mostanában többet gondolkozom a múlton. Műsorok százain, az egyetemi évek kalandjain, gyerek- és fiatalkoromon” – mondta korábban a Metropolnak a népszerű tévés.