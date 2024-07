Nehéz megmaradni Brad Pitt közelében hányinger nélkül: kitálalt egy bennfentes

Úgy tűnik Ines de Ramon jobb belátásra térítette a színészt. Brad Pitt állítólag régebben sokszor kihagyta a fürdést, ezért meglehetősen rossz volt a testszaga – írja a Life. A színészről sokáig tartotta magát a pletyka, hogy nem az igazi a személyes higiéniája, de most azt beszélik, Ines de Ramonnak köszönhetően teljesen megújult. Brad Pitt úgy tűnik nagyon szerelmes, ha képes volt változtatni szokásain.

Brad Pitt nem szeret fürödni

Brad Pitt meglehetősen elhanyagolta magát

„Brad korábban hanyag volt a zuhanyozás és a hajmosás terén, ráadásul nem volt hajlandó dezodort vagy parfümöt használni” – mondta el egy bennfentes az In Touchnak. „Gyakran napokig nem fürdött, amit senki nem gondolna egy ekkora szexszimbólumról” – mesélte a lap forrása, és hozzátette, Ines de Ramon mindent megtett, hogy ezt megváltoztassa és úgy tűnik, sikerrel. Úgy tudni, a pár kedvenc közös hobbija a jóga, amit zuhanyozás vagy a medencében való megmártózás követ. „Brad most már arra is figyel, hogy ne hordja napokig a ruháit, sőt Ines arra is rávette, hogy fogselymet és illatszereket is használjon, sőt már a bőrét is ápolja” – pletykált a bennfentes.

A 34 éves Ines Brad Pitt első komoly barátnője, mióta 2016-ban szakított Angelina Jolie-val. Ines és Pitt 2022-ben kezdtek randizni egymással.

Nem Brad Pitt az egyetlen: ők Hollywood legápolatlanabb celebjei

Gwyneth Paltrow

Még a 2013-as MET-gála után pletykáltak arról, hogy Gwyneth Paltrow igencsak rossz szagú. Ő ezt azzal magyarázta, hogy a kemikáliák nagyon károsak az egészségre. „Inkább büdös legyek, mint halott” – tett pontot a szóbeszéd végére.

Russell Crowe

A színészt is jobb messziről elkerülni egy-egy díjátadón: legalábis Joan Rivers szerint. Kijelentette, hogy ha nem is tud kellő távolságba lenni tőle, arra mindig figyel, hogy hogy széliránnyal ellentétesen helyezkedjen el. Crowe szerint semmi különös szaga nincs, maximum az elfogyasztott étel és ital érződik rajta.

Julia Roberts

A szép színésznőről is azt beszélik, hogy nemcsak a dezodorral, de a tusfürdőkkel sem ápol jó viszonyt. Igaz, ő volt az is, aki a Sztárom a párom premierjén hónaljszőrt villantott. Sokan feminista kiállásnak vélték a gesztust, de Roberts később bevallotta nem volt ideológia emögött: annyi történt csupán, hogy nem kalkulálta bele, mennyire rövid a ruhája ujja, így egyáltalán nem számított rá, hogy integetéskor majd kilátszik a szőr.