„Már annyira várjuk a pillanatot” - Nagy bejelentésre készül Weisz Fanni

Weisz Fanni úszik a boldogságban, ami érthető is, hiszen nem olyan rég kettős öröm érte: megkérték a kezét, valamint gyermeket vár.

Már csak néhány nap és Weisz Fanni bejelenti, hogy kisfia vagy kislány lesz-e Fotó: Bors

A leendő anyuka már a várandóság ideje alatt is szeretné védeni kisbabáját, ezért is döntött úgy nem festi a haját, hanem színezi azt, valamint megpróbálja a mostanit lenöveszteni. A rajongók pedig már Weisz Fanni terhességének a kezdete óta azt találgatják, vajon kislánya vagy kisfiúja lesz a csinos modellnek. Jó hír számukra, hogy már nem kell tovább tippelniük. Ugyanis Weisz Fanni egy friss posztot tett ki az Instagram-oldalára, amiben elárulta, hogy mikor jelentik be születendő gyermekük nemét.

Jaj már nagyon izgulunk, mert szombaton fog kiderülni végre, hogy fiúcska lesz-e vagy kislány a picikénk. Már annyira várjuk a pillanatot. Tulajdonképp mindegy is, de azért folyton találgatunk. A párom szerint kisfiú lesz, én bizonytalan vagyok még, hol kislányt gondolok, hol fiúnak érzem, összevissza. Sokat kerestük a megfelelő helyet a Babaváró helyszínének. Olyat ahol igazán jól érezheti magát a család és a legszorosabb barátok. Sikerült is megtalálni. Egy cuki és egyben gyönyörű helyet kerestünk. Végül Csokbisztro-ra esett a választásunk, ami minden szempontból megfelel. Nagyon kedvesek és készségesek voltak, a hely igazán vidám és hangulatos. Számolom a napokat, mint egy kisgyerek. Már csak kettőt kell aludnunk hozzá. Ti mire tippeltek fiú lesz vagy kislány?

- írta bejegyzésében a csinos kismama, amelyet ide kattintva tudsz megtekinteni.