Kitálaltak a Házasság első látásra sztárjai: ezt gondolják volt férjeikről

A Házasság első látásra kísérlete inkább válással végződött, ám hiába a kudarcba fulladt frigyek, a szereplők túltették magukat a dolgon. A legtöbbjük azóta már új párt is talált, de persze nem felejtik el azokat a szép pillanatokat se, amiket a forgatásokon éltek meg együtt. Enikő és Gyöngyi viszont most azokról a dolgokról is lerántotta a leplet, amik a kamerákon kívül történtek.

A Házasság első látásra sztárjai kitálaltak a volt férjeikről (Fotó: Polyák Attila)

Azt előre leszögeznénk, hogy a műsor szerencsére nem hozott magával durva balhékat, azaz a szereplők mind jó kapcsolatot ápolnak egymással. Kik közelebbről, kik távolabbról. Utóbbi tábort erősíti például Enikő és Peti, akik hónapokig nem is találkoztak egymással a válást követően, de miután összehozta őket újra a sors, belátták, hogy nem is kell erőltetniük ezt a dolgot. Gyöngyi és Csabi viszont barátokként váltak el, ám az új párkapcsolattal, a kommunikáció is megszakadt köztük.

„Petivel májusban találkoztam újra, nagyon hosszú idő után. Ugye én a műsort követően elmentem egy hajóra dolgozni, így nem is lett volna lehetőségünk összefutni, de talán ezt egyikünk sem bánta annyira. A Szerencsekerék forgatásán viszont összehozott minket a sors, és azt kell mondjam, hogy nagyon jó hangulatban zajlott a forgatás. Meg is beszéltük, hogy nekünk jobban áll a távolság” – kezdte a Metropolnak Enikő, majd kitért arra is, hogy miért lett vége a házasságuknak.

Petivel kapcsolatban már az elején voltak megérzéseim, hogy lehet, hogy mi nem fogunk működni együtt, de nyilván megpróbáltuk a dolgot. Viszont én azt mondom, hogy egy nő mindig hallgasson a megérzéseire, mert azok biztos, hogy be fognak jönni. Nálam például az nyert igazolást, hogy duma van, tettek nincsenek

– tette hozzá. De mi a helyzet Gyöngyivel és Csabival?

„Csabival már nem igazán tartjuk a kapcsolatot, de azt gondolom, hogy ez így is van rendjén. Mindketten új életet kezdtünk, ő is megtalálta a párját, és az én életemben is van most valaki. Mi beláttuk Csabival, hogy köztünk nem volt meg a kémia, de persze adtunk ennek egy esélyt, viszont így sem éreztük azt, amit kellett volna” – fogalmazott a TV2 csinos sztárja.