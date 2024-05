Várkonyi András elárulta ötvenéves házassága titkát

Nagyon jól sikerült, bár gyorsan visszarázódtunk a hétköznapokba, most sok a munka. Az utolsó két napon lejött a fiam és az unokám is, ezzel lett teljes a program, itt töltötték az anyák napját is. Most már csak nyárra tervezünk, júliusban lemegyünk majd Zamárdiba, ahová jön majd az unokám is, de neki nyilván be van már táblázva a nyara, szinte jobban, mintha iskolába járna