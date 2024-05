Both Zoltán kiakadt: Elvették a megélhetésem nagy részét

Kevés ember akad ezen a sártekén, aki ha furcsa hüllőt, az átlagnál jóval nagyobb pókot, netán egy tekergődzve sziszegő kígyót talál az utcán, vagy rosszabb esetben az otthonában, ne tudná, kihez kell fordulni segítségért. Both Zoltán, hazánk legismertebb vadállatbefogója kapta is szép számmal a segítségkérő üzeneteket, melyek többsége a közösségi felületein, főként a Facebookon jutottak el hozzá. A hangsúly most a múlt időn van, hiszen az említett platform egyik napról a másikra, törölte azt a profilt, amin a bajba jutott emberek, vagy éppen állatok híre eljutott hozzá. Both Zoltán mindent megtett, hogy visszaállítsák a profilját, de úgy tűnik, erre nem sok esélye van. A vadállatbefogó, most a Metropolnak árulta el, mekkora veszteség is érte őt a szerinte teljesen indokolatlan retorzió miatt.

Both Zoltán, ahogy várja a Meta válaszát (Fotó: Both Zoltán)

Elég súlyos kár érte Both Zoltánt

„Múlt hét kedden, éppen a velem készült riport ment a tévében, amiben a szívműtétemről beszéltem.

Gondoltam elengedek a témában egy posztot, de a profilom hűlt helyét találtam.

Mindössze egy rendszerüzenetet láttam, amiben tájékoztattak, hogy a felhasználói feltételek megsértése miatt töröltek az oldalról. Volt egy lábjegyzet, melyben azt írták, hogy száznyolcvan napom van arra, hogy fellebbezzek a döntés ellen. Nekem ehhez alig kellett száznyolcvan másodperc, de azóta egy megveszekedett sort sem kaptam válaszul. Ami a legszebb, hogy az Instagram oldalam össze volt kötve a Facebookal, így azt is lelőtték” – kezdte lapunknak Both Zoltán, aki azóta már létrehozott egy új profilt, de így is hatalmas, konkrétan forintban mérhető kár érte.

A vadállatbefogó több felkéréstől mis elesett a törlés miatt (Fotó: Both Zoltán)

„Ez egy elvtelen támadás…”

„Tizennégy év munkáját döntötte össze a Meta, vagyis a közösségi platformokat üzemeltető cég. Fogalmam sincs mit vétettem, mert részletes indoklást nem kaptam. Azóta már lett új oldalam, de ez nem segít a bajon, hiszen szinte minden megkeresésem a Facebookon keresztül érkezett és több, a közeljövőben esedékes előadásom helyszíne is az üzenetváltásokban van.

Igen, talán lusta vagyok, hogy nem írtam ki a helyszíneket és időpontokat és tanultam is ebből a hibámból, de ez nem változtat a tényen, hogy konkrét a megélhetésem nagy részét elvették tőlem

– tette hozzá érthetően dühösen a vadállatbefogó, aki lapunkon keresztül is kéri korábbi követőit, hogy keressék meg az új oldalát. Ugyanakkor beismerte, hogy korábban voltak posztjai amelyekkel talán húzogatta az oroszlán bajszát. „Igaz, hogy van egy sajátos humorom és néha talán túllőttem a célon egy-egy poénnal, de soha, semmilyen rossz szándék nem vezetett. Egy-egy rövidebb letiltást el is tudtam volna fogadni, de ez a végleges törlés kicsit erős. Arról nem beszélve, hogy már az új oldalammal kapcsolatban is érkezett egy hasonló üzenet, ami különös, hiszen egy fia poszt nem sok, annyi sem volt még rajta. Mégis mi ez, ha nem valaki elvtelen támadása ellenem?” – tette fel a jogos kérdést Both Zoltán.