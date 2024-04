Nem hiszed el, mivel lepte meg szülinapos párját Judy – Fotó

Lassan egy éve, hogy válása után újra rátalált a szerelem a népszerű énekesnőre. Ámor nyila akkor találta el, amikor a legkevésbé számított rá, Judy eleinte nem is tudott vele mit kezdeni. De végül Krisztián elnyerte a szívét, s az egykori barát szépen belesimult az életébe.

Judy Miamiba repült szerelmével a szülinapja alkalmából. (Fotó: Facebook)

Judy megmutatta romantikus oldalát

A Groovehouse énekesnője és szerelme közt nagy az összhang, nagyon sok mindenben hasonlítanak, hasonló az értékrendjük is. Sőt, még a hobbijuk is ugyanaz: mindketten imádnak utazni. Tavaly a sztáranyuka ciprusi utat kapott Krisztiántól, ahová Párizsból repültek. Most pedig Judy lepte meg párját, Miamiba utaztak együtt, természetesen Majszi is velük tartott. Az énekesnő meglepő módon kitárta a szívét nemcsak kedvese, hanem a követői előtt is.

„Kívánom,hogy sose fogyjon el a szeretet, hogy az ajkaid évtizedek múlva is ugyanúgy csókoljanak, mint most” – írta Facebook-oldalán Judy, majd folytatta: „Hogy egymás közelében mindig ugyanezt a biztonságot és megnyugvást érezzük majd.”

Kívánom, hogy minden álmod válóra váljon, és mindennek a részese lehessek. Hogy a kötelék egyre szorosabb legyen, de ne fojtson el semmit kettőnk között. Hogy ne féljünk kimondani semmit, de megtegyünk mindent a másikért. Kívánom, hogy mindig legyen eszközöm, amivel felcsiszolhatom benned a vágyat, az akarást, a tettrekészséget. Kívánom, hogy kívánjalak idősen remegve, de teljes szívemből.

„Hogy a köztünk lévő tűzből másoknak is jusson szikra. Kívánom, hogy a lehető legtöbb időt tölthessem el veled nevetve, táncolva, buktatókat átlépve, de erősebben, teljesebben. Hogy fejlődést hozzak a lelkednek, úgy ahogy te emeled az én lelkem is egyre magasabbra. Hogy a szerelmünk érjen el a csillagokig, és a tengernyi csillag között ragyogtassa tovább az eget. Kívánom, hogy mindez teljesüljön Veled! Nagyon szeretlek!”