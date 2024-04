„Mi történt?” - furcsa dolgot szúrtak ki a rajongók Berki Mazsi fotóján

A húsvét a hazai sztárok számára is egy fontos ünnep. Curtis és a kisfia például locsolkodással indította a húsvéthétfőt.

Megsérülhetett Berki Mazsi? Fotó: Máté Krisztián

Az ünnepek kapcsán Berki Mazsi is posztolt az Instagram-oldalára. Az influenszer egy olyan fotót osztott meg, ahol a új párjával közösen látható. A bejegyzéshez a következőket írta Mazsi:

Boldog Nyuszit Kívánunk Mindenkinek

- olvasható az anyuka posztjában, amelyet ide kattintva tudsz megtekinteni.

A képről árad az ünnepi hangulat és szeretet is természetesen, azonban az egyik kommentelő egy másik dolgot is kiszúrt a fotón. Ugyanis Mazsi bal bokája be van kötve tape tapasszal, amely valószínűleg valamilyen sportsérüléshez köthető.

„Mi történt a bokáddal?” - érdeklődött az egyik hozzászóló, amelyre az influenszer egyelőre nem reagált.