„Tervezett babóca volt a 4. gyermeked? – Kulcsár Edinát születendő babájáról kérdezték, íme a válaszai

Bombaként robbant a hír február 29-én: újra babát vár Kulcsár Edina! A hírt a szépségkirálynő férje, Varga Márk, azaz G.w.M is megerősítette. A rajongók rengeteg kérdést tettek fel Kulcsár Edinának, aki Instagram-oldalán Insta-sztoriban válaszolt az érdeklődőknek.

Második közös gyermekét várja Kulcsár Edina és Varga Márk, azaz G.w.M(Fotó: TV2)

„Tervezett babóca volt a 4. gyermeked? Csodás anyuka vagy, Edina!”

– írta egy rajongó, aki választ is kapott a 2014-es Miss World Hungary győztesétől.

„A baba maximálisan tervezett volt és hatalmas a boldogságunk, hogy ilyen gyorsan valóra vált az álmunk”

– írta Insta-sztorijában Kulcsár Edina.

„Nem gondoltad, hogy túl korai újra teherbe esni? Hiszen még a legkisebb lányod is elég kicsi...”

– kérdezte más.

„Nem! Pont az volt a cél, hogy pici legyen a korkülönbség. Az első két gyermekem között is pici a korkülönbség (19 hónap), és mára nagyon örülök, hogy így történt. Most egy picit még kisebb lesz a korkülönbség (15 hónap), de ezt az Isten így akarta...”

– reagált Edina.