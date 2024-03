Ezért rúgták ki Bodrogi Gyulát, megszólalt a nemzet színésze

Tizenhét fegyelmit kapott a főiskolán Bodrogi Gyula. A Nemzet Színésze címmel kitüntetett, Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas színművész a Palikék Világa by Manna Három igazság EXTRA című műsorának a vendége volt, és bár minden fegyelmi vétséget nem tudott felsorolni, de a tizenhatodikra emlékszik, mert azért rúgták ki.

Tizenhét fegyelmit kapott a főiskolán Bodrogi Gyula – Fotó: Nagy Zoltán

A kirúgásnak nagyon rövid a története

– vágott bele Bodrogi Gyula. Hozzátette, volt egy terem a főiskolán, ahol filmeket vetítettek.

És egyszer azt mondták, ide most a színészek nem jöhetnek be, mert a színészeknek árt, ez egy amerikai film volt. Abban a pillanatban bennem megszületett Petőfi Sándor, és azt mondtam, hogy ilyen nincs, mert belülről bezárták az ajtót, amikor elindult a film. Ha ez amerikai, akkor egy orosz népmesével fogunk erre válaszolni, én leszek a nagypapa

– mesélte a színművész, aki kiosztotta társainak a többi szerepet.

Ezután fogták, meghúzták az ajtót, ami keretestül kiszakadt a helyéről.

Ez volt a 16. fegyelmi alapja, amit természetesen be is ismert. Kirúgása után – amit otthon nem is mert elmondani – azonban hamar visszavették a főiskolára. Utána megemberelte magát, és nem volt vele több probléma.