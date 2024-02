Baleset miatt kell beugrania Árpa Attilának egy nem akármilyen szerepbe

Novemberben egy nagyszabású koncert keretében emlékeztek meg idehaza Tina Turnerről, és a nagy sikerre való tekintettel március 10-én újra színpadra állítják az emlékkoncertet.

Fotó: Markovics Gábor

A új show csapatához új előadók is csatlakoznak: Fehér Adrienn, Keresztes Ildikó, Polyák Rita mellé társul Tóth Gabi és Király Linda is. A rocknagymama duettpartnerei közül Eros Ramazottit Erox, Rod Stewartot, Mick Jaggert és Tom Jones-t pedig Veréb Tamás személyesíti meg. Barry White, David Bowie és Bryan Adams énekét Weisz Viktor idézte volna meg, ám neki egy szerencsétlen baleset következtében le kellett mondania az előadást.

Mivel a meghirdetett koncert már nagyon közeli, nem kis gondot jelentett ennyi idő alatt találni egy másik előadót, aki hasonlóképp hozni tudja mind a három világsztárt, és persze még rá is ér a koncert időpontjában. A szervezők gondoltak egy nagyot, mondhatni 19-re húztak lapot: a producerként, rendezőként, színészként és műsorvezetőként is ismert Árpa Attilát kérték fel, hogy ugorjon be erre a koncertre, hiszen ha ennyi mindenben jó, miért épp énekesként ne állná meg a helyét.

A táncshow-ról a Dancing with the Stars-ból jól ismert Bődi Dénes és csapata gondoskodik: a profi táncosok mellett a táncművész gyermek tanítványai is megmutatják magukat, és újra láthatjuk Bődit a tévéműsorbeli partnere, Hunyadi Donatella oldalán is, akivel különleges koreográfiával készülnek az alkalomra. Ráadásként az est folyamán megcsillogtatja tánctudását Tóth Gabi is!