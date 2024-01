Varsányi Réka elárulta, mit érez Kucsera Gábor iránt

Megvan az év új szerelmespárja – ezzel a felütéssel születtek kedd reggelre cikkek Varsányi Réka és Kucsera Gábor kettőséről. Az Ázsia Expressz – Felfedezzük Amerikát című műsor alkalmi párosa ugyanis együtt töltötte az estét.

Jó párost alkottak

A tavaly ősszel képernyőn futó kalandreality egy pontján párcserére kötelezték a celebeket, így Réka a folyton szurkálódó Alekosztól kis időre megszabadulva az olimpikonnal karöltve küzdhetett tovább. Azonnal látszott, hogy jó párost alkotnak, lelki támaszai voltak egymásnak. Mostanra kiderült: barátság is szövődött köztük, Kucsi már Réka két kisgyermekét is megismerte.

Hétfő este Réka egy rövid videót posztolt, amin Kucsera Gábor önfeledten kártyázik gyermekeivel. A találgatás persze rögtön beindult: talán szerelem szövődött a két szingli között? A Metropol megkeresésére Réka egyértelmű választ adott a mindenkit foglalkoztató kérdésre.

Csak barátság van köztünk!

– szögezte le, majd nevetve hozzátette: „Sejtettük, hogy ez lesz ebből. Mikor kiposztoltam a videót, össze is nevettünk, hogy: na reggelre tuti összehoznak minket a kommentelők. De erről szó sincs. Tiszta, őszinte barátság a miénk, ezt nem is rontanám el egy párkapcsolattal!” – viccelődött a szőkeség.

„A barátságunk az Ázsia Expresszből ered: amikor összeraktak minket, rögtön kiderült, hogy nagyon azonos gondolkodásúak vagyunk, és nagyon jó volt megtapasztalni, hogy őszinte jóindulattal támogattuk, segítettük egymást, nem önös érdekek vezéreltek minket.”

Varsányi Réka: „Ebben is rokonlelkek vagyunk"

Réka örül, hogy a sportoló megismerkedett a gyerekeivel.

„Kucsi egy nagy gyerek, ebben is rokonlelkek vagyunk, én is pillanatok alatt át tudok szellemülni, ha a gyermekeim hangulata azt kívánja, akkor kúszok-mászok velük a földön, a játszótéren pedig mászókázok, csúszdázok velük.”

Réka elárulta, szeretné, ha az ő és Gábor családja néha együtt is töltene időt:

„Én még nem találkoztam az ő gyerekeivel, de jó lenne, ha a két család néha együtt is bolondozna. Emlékszem, gyerekkoromban volt egy baráti család, akikkel sokszor összejártunk, és nagyon jókat játszottam azokkal a gyerekekkel. Szeretném, ha mi is így lennénk” – mondta Réka, majd hozzátette, a következő találkájukat még nem beszélték meg, majd alakul spontán.