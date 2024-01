Énekes karrierbe kezd Alekosz exbarátnője

Varsányi Réka nemrég közzétett egy videót, amiben megmutatta énekhangját. Elmondása szerint nagyon ritkán történik ilyen, mert nem nagyon még nem biztos magában, fél a visszajelzésektől és még nincs teljesen megelégedve hangjával.

Varsányi Réka zeneiskolába jár Fotó: TV2

Varsányi Réka: „Ez csak örömzene”

Bár a sztáranyuka már az Ázsia Expressz kamerái előtt is megmutatta mire képes, ott inkább Alekosz énektudásán volt a hangsúly és Réka tehetsége háttérbe szorult. Akkor nem bánta a dolgot, de azért most elbüszkélkedett azzal, hogy meglepetésére csak pozitív visszajelzést kapott a korlátolt ideig elérhető Instagram-videójára.

„Nekem ez csak örömzene, legalábbis egyelőre. Ezt a videót is kíváncsiságból posztoltam, érdekelt mit szólnak az emberek. Az elején féltem, de végül egy negatív komment se érkezett, ami hihetetlenül jól esett. Mindenki biztatott és támogatott” — mesélte. Itt pedig meghallgathatod, hogy énekel Réka.

Saját dalok a fiókban

Mint kiderült, a csinos nő nemcsak feldolgozásokkal szórakoztatja egyelőre magát, hanem saját dalokat is szívesen ír.

Biztosan van 2-3 dalom papírra vetve.

„Viszont ennél azért többet írtam az elmúlt években, csak hát van, amit rögtön el is dobok. Nagyon sok traumámat, bánatomat dalírással szoktam feloldani magamban és azokat nem szeretem megtartani, mert úgy érzem, azzal magát a problémát is őrzöm” – fejtette ki Réka, aki egyébként már tinédzser korában színpadon is megmutatta egyik saját szerzeményét.

Tehetségkutatóban is próbálkozott

Rég történt, de Réka mégis mindenre emlékszik. Elmondása szerint kifejezetten rossz élmény maradt számára a tehetségkutatós-fellépés. Még annak ellenére is, hogy az első körben továbbjutott és Ördög Nórától nagy dicséretet kapott.

„Amit Nóra mondott, az természetesen nagyon jólesett, pláne mivel egy saját dallal érkeztem a műsorba. Azonban talán a második vagy harmadik fordulóban ki is estem, ezt pedig rosszul éltem meg.”

Mintha nem lennék elég jó. Hamar elbizonytalanodtam magamban

– mondta Réka lapunknak.

„Nem mondom, hogy nem építenék az éneklésre egy karriert, mert ki tudja még mit hoz az élet. Az viszont tény, hogy egyelőre csak hobbiként tekintek rá” – tette hozzá.