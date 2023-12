Kucsera Gáboréknál is nagy sláger: már a sztárok is Elf manókkal játszanak

Az Elf manó őrület a sztárokat is elérte. Pontosabban a Mikulás segédei hozzájuk is beköltöztek. Ennek régi szokásnak a lényege nagyon egyszerű. December első napján megérkeznek a manók, majd egészen karácsonyig a gyerekekkel maradnak. Napközben meglesik, hogy viselkednek, este pedig csínytevéseket követnek el. Így próbálják rosszalkodásra csábítani a kölyköket. A hagyomány szerint azonban mindenről folyamatosan jelentenek a Mikulásnak és az Angyalkának. Tehát, ha a gyerekek rosszak, akkor ajándék se jár nekik. Legalábbis erről szól az a régi mesekönyv, ami alapján kialakult ez a játékos szokás is.

Kik azok a sztárok, akik boldogan behódolnak ennek a kihívásnak? Hiszen amíg ez a gyereknek kaland, addig a szülőknek egy esti, elalvás előtti feladat. Valamint rengeteg kreativitást is igényel.

Király Anita

Király Viktor felesége lelkesen mesélt lapunknak arról, hogy náluk tavaly óta óriási sláger az Elf manózás. Közös kisfiúk rajong a kicsi, piros sapkás manóért. Minden reggel boldogan várja, vajon mi az aznapi csínytevés.

Anita még azt is elárulta, hogy tavaly egyszer a mosógépbe mászott bele az Elf manó, és az nagy sikert aratott. Kisfia folyton emlegeti a dolgot. Egyébként megosztotta lapunkkal azt is, hogy milyen volt a legutóbbi csínytevés, amire felkeltek az otthoniak.

A már feldíszített karácsonyfánk izzósorába gabalyodott bele. Talán le akarta szedni a díszítést

– mesélte nevetve.

Gönczi Gábor

Hozzájuk is beköltöznek a manók december elején. Emiatt azonban már nemcsak a gyerekek, de a szülők is izgatottak. Gönczi Gábor és felesége gyerekként tudja megélni ezt az időszakot. Nagy lelkesedéssel ötletelnek együtt a reggeli meglepetéseken. Náluk sosem volt kérdés, hogy minden évben érkezik az Elf manó.

Kucsera Gábor

Kucsera Gáborék a válást követően sem mondtak le az Elf manózásról. Számukra gyerekeik boldogsága ennél sokkal fontosabb. A csínytevések kivitelezése persze már-más kérdés, sokat egyeztetnek róla, de meg lehet oldani Gábor szerint. Nagyon régen kezdték, még kisfiúk születését követően. Akkor nagy lendülettel vetették bele magukat a játékba, azóta Beni már kinőtt belőle, de a két kislányuk elképesztően élvezi.

Múltkor Beni megkérdezte tőlünk, hogy most hülyéskedünk-e, és akkor láttuk be, hogy ő ehhez már túl nagy. Így idén neki már nincs saját Elfmanója

– árulta el lapunknak. Valamint elmesélte a legutóbbi manós csínyt, amit előkészítettek a lányoknak:

Az egyik manó a vízforraló tetején ült, a másik a karácsonyfán lógott.

Ugyanis Gáboréknál tényleg minden kölyöknek van egy őrző manója. Azaz fogalmazhatunk úgy is, hogy a Mikulás mindenkire külön-külön figyel a segédjei együttműködéseivel.

Kucsera Gábor is boldogan Elfmanózik gyerekeivel. (Fotó: hot! magazin)

Varsányi Réka

Alekosz volt párja is beszámolt lapunknak, bár egy kicsit más formában. Hozzájuk nem érkezett manó otthonra, de ha elvonatkoztatunk a hagyományoktól, akkor mégis. Réka ugyanis imád kézműveskedni, és gyakran készít Elf manós plüss figurákat. Szeret varrni, ragasztani, kreatívkodni, az eredményt pedig általában eladja vagy elajándékozza.

Ezt csak hobbi szinten csinálom. Viszont néha karácsonyfadísznek is készítek ilyen manókat

– válaszolta a Metropolnak.