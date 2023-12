Újabb elismerés: Leslie Mandoki lett az év vállalkozója Bajorországban

Hiába a világsiker: Leslie Mandoki magyar származású, többszörös platina és aranylemezes világhírű zenész, zeneszerző, producer, polihisztor a mai napig pesti srácnak vallja magát. Pályája kezdete óta töretlen sikernek örvend, már több mint öt évtizede a nyugat-európai zeneipar élvonalában tevékenykedik, számos nemzetközi díj, kitüntetés és elismerés tulajdonosa. Pedig nagy pofonnal indult az útja.

Fotó: Mandoki Soulmates

Az 1970 évek elején Erdős Péter, az akkori magyar könnyűzene ízlésformálója azt mondta Leslie-nek, hogy semmilyen lehetőséget nem ad neki a zenei pályán, sőt még útlevele sem lesz soha. Leslie válaszként 1975-ben disszidált a barátaival: Csupó Gáborral és Szűcs Lászlóval, a hármas pedig azóta is jó barátságot ápol. Csupó Gábor többszörös Emmy-díjas animációs filmalkotó, producer, rendező, a Simson család alkotója és 2 csillaga is van a Hollywood Walk of Fame-en Los Angelesben. Zenészként Leslie is kijutott Los Angelesbe, de visszatért Európába: ragaszkodott ugyanis ahhoz, hogy a gyermekeit Európában nevelje fel. Művészi szabadságvágya kielégítéséhez elengedhetetlen volt egy saját „műterem”, egy világszínvonalú nagy studió, ahol együtt dolgozhat a világsztárokkal és felfedezheti az igazi nagy tehetségeket, például Jennifer Rusht. Már 1978-ben létrehozta az első kis stúdióját, ami az évek során fokozatosan fejlődött, bővült. 40 évvel ezelőtt megalapította a világszínvonalú Red Rock Stúdiót a festői szépségű Starnbergi-tó partján, mely Niel Grand amerikai mérnők, elismert akusztikus sztártervező alkotása. A legaprólékosabban megtervezett studiót az évek során folyamatosan modernizálták, a 21. század követelményeihez igazították, hogy globális szinten is az élmezőnyhöz tartozzon.

Az első platinalemez, ami Leslie nevéhez főződik, 1979-ből való, és azóta sem múlt el év aranylemezek nélkül.

A Red Rock Stúdió az egyik legnagyobb stúdió Európában – Los Angelesből, Londonból, New Yorkból folyamatosan és örömmel érkeznek a szupersztárok, hogy Leslie-vel dolgozhassanak. Olyan ikonok fordultak meg nála, mint Phil Collins, Lionel Richie, Bonnie Tyler vagy Chaka Khan... Leslie Mandoki jelentősen hozzájárult a Disney-filmzenék sikeréhez, nála készült a Mackótestvér, és a Tarzan is – utóbbiban csendül fel Phil Collins: You'll Be In My Heart című dala, mely a legjobb eredeti filmdal kategóriában Oscar-, illetve Golden Globe-díjat kapott, de említhetjük még a Mulan és az Atlantisz: Az elveszett birodalom című Disney-sikereket is. Sőt, a DreamWorks Irány Eldorádó című rajzfilmjének hanganyaga is Leslie Mandoki stúdiójában készült. A stúdió évtizedek óta szoros munkakapcsolatban áll az Audi-Volkswagen csoporttal és több ezer reklámot és egyéb hanganyagot rögzítettek Leslie birodalmában, ahogy számtalan német tévéműsor zenéje is nála készült itt, nem beszélve az FC Bayern himnuszáról, az olimpia nyitódalairól és Angela Merkel kampányzenéiről.

Visszatérve a jelenhez: az ünnepélyes átadón a Bajor Parlament elnöknője, Ilse Aigne köszöntötte Leslie Mandokit, majd átnyújtotta neki a kitüntetést. A piacvezető SIXT cég tulajdonosa, Erich Sixt a gazdasági szektorból, míg a zeneiparból a híres német rocksztár, Peter Maffay szólt Leslie eredményeiről.

Balról jobbra: Erich Sixt, Leslie Mandoki, Ilse Aigne és Peter Maffay (Fotó: Krisztian Miklos / Mandoki Soulmates)

„Leslie 100%-ban képviseli azt a minőséget, amiért bárki is a zenei pályát választhatja. Csak gratulálni tudok az elért eredményekhez” – mondta Markus Söder bajor miniszterelnök, aki Leslie mellett a Mandoki Soulmates 30. születésnapját is ünnepelte.

„Gratulálok neked, Leslie, az elkötelezettséged és a kiváló szolgálatod példaértékű a művészvilágban” – fogalmazott Michael Kretschmer, Szászország miniszterelnöke.

„Hatalmas gratuláció a kimagasló eredményeidért és munkásságodért” – jelentette ki Daniel Günther, Schleswig-Holstein miniszterelnöke.

„A kivételes tehetséged ékes bizonyítéka te magad vagy! Őszintén gratulálok!” – jegyezte Reiner Haseloff, Sachsen-Anhalt miniszterelnöke.

Az eseményen a 40 éves jubileumi Red Rock stúdió mellett szóba került a világhírű, többszörös platina és aranylemezes Mandoki Soulmates 30. évfordulója is. Az együttes szintén Leslie nevéhez fűződik, tagjai között pedig olyan ikonok találhatók, akik a progresszív rock és a fusion jazz terén maradandót alkottak. Beszédes, hogy a tagok (Leslie Mandoki, Al Di Meola, Mike Stern, Bobby Kimball, Bill Evans, Randy Brecker, Nick Van Eede, Chris Thompson, Cory Henry, Till Brönner, Richard Bona...) összesen 35 Grammy-díjjal büszkélkedhetnek.

A Mandoki Soulmates legutóbbi hangos sikere – a koncertek mellett – a Bartók Béla ihlette Magyar képek című korong, mely külföldön és Magyarországon ráadásul duplán lett aranylemez, hiszen az angol és a magyar nyelvű album is tarolt.

„Hálás vagyok mindenért, ez a kitüntetés számomra rendkívül megható. Soha nem kerestem a sikert, egész életemben szorgalmasan dolgoztam, a munkámat mindig is nagyon szerettem. A kudarcokból tanultam, a sikerekből táplálkoztam, a váratlan helyzeteket igyekeztem megoldani, a paradigma változásokkal dacoltam és mindig igyekeztem új utakat találni. Egyszerűen csak végeztem a dolgomat”

– fogalmazott Leslie Mandoki, a díj átvételekor. Majd így folytatta:

„Nagyon hálás vagyok a szüleimnek, akiktől az akkori diktatúra ellenére értékes és szép gyermekkori élményeket kaptam, ahogy a budapesti csodálatos tanáraimnak is mély és tiszteletteljes köszönet jár. Továbbá köszönöm a gyermekeimnek, kiváló kollégáimnak, fantasztikus szakmai partnereimnek és nem utolsó sorban a csodálatos közönségünknek a szeretetüket és a bizalmat. Visszatekintve az elmúlt évtizedekre, mindig is fontos volt számomra, hogy a megállíthatatlan idő csak teljen, és ne múljon el nyomtalanul. Az üzenetem mindig egyszerű volt: éljünk békében, szabadságban, szeretetben, elfogadásban és tiszteljük egymást. A zene és a művészet mindig is az egyik legkifejezőbb eszközöm volt, hisz a zenében rejlik a legnagyobb összekötő erő, ami minden eltérést és akadályt képes áthidalni”

– mondta Leslie.

„A művészi tehetséged és szorgalmad mellett vállalkozói génekkel is meg vagy áldva, teljes mértékben megérdemled a díjat!” – jelentette ki Gabor Steingart, a THE PIONEER főszerkesztője.

„A kitüntetés méltó elismerése a kiemelkedő teljesítményednek és eredményeidnek, őszintén gratulálok!” – szóltak Steffen Kampeter, a Német Munkaadók Szövetségének elnökének szívből jövő szavai.

Claudia Schwarz, az Instyle Productions alapítója és szerkesztője, illetve Prof. Dr. Jo Gröbel, médiaszakértő is őszinte gratulációját fejezte ki Leslie-nek, a szabadon gondolkodó örök lázadónak.