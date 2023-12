Erre várt mindenki! Hatalmas bejelentést tettek Marics Petiék

Az már biztos, nehéz most a ValMar énekeseinél népszerűbbet találni. A két tehetséges fiatal évek óta ír dalokat, de a Szikora Robi közreműködésével készült Úristen című szerzeményükkel bombaként robbantak be a köztudatba. Marics Petinek és Valkusz Milánnak csak ez a slágere egy év alatt 40 milliós megtekintésnél tart, de azóta még több elképesztően népszerű daluk látott napvilágot.

Elképesztő népszerűségnek örvendenek Marics Petiék (Fotó: Mate Krisztian)

Fantasztikus örömhírt jelentett be a jóképű énekes

A ValMar duó sikeréhez nem fér kétség, Marics Peti és Valkusz Milán párosának népszerűségét tökéletesen tükrözik a YouTube-videóik megtekintései. De persze nem csak ott, az össze zenei platformon népszerűek a slágereik. Az biztos, hogy a népszerűséghez nem csak a slágereik kellettek: a sármos srácok ezen kívül rengeteg felkérést kapnak televíziós műsorokba is: Marics Peti zsűriként, Valkusz Milán pedig versenyzőként szerepelt a Sztárban Sztárban, korábban egy párosként szerepeltek az Ázsia Expresszben, a bajszos fenegyerek pedig még a TV2 táncos vetélkedőbe is meghívást kapott, ahol a gyönyörű Stana Alexandra oldalán táncolhatott. Petiék ráadásul egészen a döntőig meneteltek, csak egy hajszálon múlt, hogy végül nem ők, hanem Krausz Gáborék emelték magasba a dicsőséget jelentő fényes trófeát. A ValMar-nak egyébként a műsor alatt is jött ki új dala: a Valencia, ami a srácok büszkeségére a minap elérte a bűvös, 10 milliós megtekintést.

Na persze enélkül is teltházas lesz a január 20-i koncertjük a Papp László Sportarénában.