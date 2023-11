Aggasztó dolog történt Szigligeti Ivett testével, rögtön rohant az ügyeletre

Összefoglalva mindent, most egyenlőre ennyi az, amit biztosan tudok tenni, hogy a helyzet javuljon. De különböző vizsgálatokra fogok menni a közeljövőben, mert fixen nem tudom mi a kiváltó ok. Most ez a "tisztító kúra" remélhetőleg sokat fog segíteni! Igazából a rengeteg kedves üzenet és érdeklődés miatt szerettem volna mindezt megosztani veletek. Figyeljetek oda Ti is tudatosan Magatokra, mert én nem tettem és meg is lett az eredménye!