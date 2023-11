Puskás-Dallos Bogi megrázó részletet mesélt a várandósságáról: váratlan komplikáció miatt kórházba került

A Puskás-Dallos házaspár élete a feje tetejére állt szeptember elején, mikor megszületett kisfiuk, Ábel. Peti korábban egy podcastben arról mesélt, hogy aggódik, hogy nem fog azonnal kialakulni az apa-fia kötelék – utólag elismerte, ennél nagyobbat nem is tévedhetett volna. Most az anyuka, Bogi mesélt kendőzetlen őszinteséggel a gyermekágyas időszakról, és a várandósságáról is: elárulva azt is, hogy egy váratlan komplikáció miatt kórházban kezelték egy ideig.

Infúzióra kötötték várandósan

A bájos énekesnő tudatosan visszavonult a közösségi oldalaktól a gyermekágyas időszakban, ám a Metropol kiszúrta, hogy Bogi most egy őszinte kérdezz-felelek játékban megnyílt a rajongói előtt. Egyik követője arról faggatta, hogy kellett-e szedni vasat a terhessége alatt. A válasz mindenkit megdöbbentett:

Kellett, sőt infúzióban is kellett kapnom

– vallott Bogi a kórházi kezelésről.

A sztármamit arról is kérdezték, hogy kisfia, Ábel anyatejes vagy tápszeres baba. Bogi erre is őszintén válaszolt.

„Ábel szopizik. Néha, amikor kimozdulok, azt úgy tudom megoldani, hogy cumisüvegbe teszek lefejt anyatejet, így az apukája és a nagyszülők is meg tudják etetni. De 3-4 óránál hosszabb időre nem hagyom még otthon – és akkor is nagyon hiányzik” – vallotta meg az énekesnő, aki arra is válaszolt: miben változott az élete, mióta Ábel megszületett.

„Ismét az van, mint tini koromban"

„Mindenben! De talán a legfontosabb, hogy minden sokkal jelentőségteljesebb vált. Az együtt töltött idő, látni, ahogy napról napra fejlődik, és persze felértékelődött az is, amikor a férjemmel van időnk közösen ebédelni vagy épp elmenni bevásárolni, vagy kocsikázni egyet” – tette a megható vallomást Bogi, aki ezután humorosra fordítva a szót így folytatta: „Ami a legdurvább, hogy ismét az van, mint tini koromban: ahhoz, hogy kimozduljak itthonról, a szüleimtől vagy Peti szüleitől kell engedélyt kérnem” – humorizált az énekesnő, aki a letisztult gyermekszobáról is mutatott egy képet: