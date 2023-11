A TV2 énekese a pihenés alatt is készül

Tasi Dávid a Sztárban Sztár leszek! idei évadának kétségtelenül az egyik olyan szépfiúja, akit minden vasárnap rengeteg hölgy vár, hogy színpadra lépjen. Ma reggel a TV2 reggeli műsorában, a Mokkában mesélt a tehetségkutató előrehaladtával, egyre fokozódó kihívásokról. A Metropol munkatársai is megkeresték az énekest, aki további titkokat árult el lapunknak.

Tasi Dávid a veszélyzónából jutott tovább múlthéten. (Fotó: Bánkúti Sándor)

Újabb löketet adott a veszélyzóna

Dávid Will Smith bőrébe bújva állt múlt héten színpadra, ami bár jól sikerült, de a nézők mégis veszélyzónába helyezték őt. Végül sikerült a továbbjutás, ami megerősítette a motivációját, és többet nem szeretne a kiesés szélén állni.

„Elég jól éreztem magam köszönöm. Kicsit megint fel tudtam szabadulni egy új szerepben a színpadon. A veszélyzóna volt egyedül nem jó érzés, de örültem, hogy sikerült tovább jutni, így pozitívan kezdtem hozzá a héthez nagyon” – jegyezte meg Dávid a Mokkában, aki ezt is bevallotta, energiaszintje már nem ott van, mint a műsor első heteiben.

Fáradt, de van segítsége

Az énekes bevallotta az interjúban, hogy ugyan fáradt, de nekünk elmesélte, azért van egy kis segítsége is a pihenéshez.

„Hát őszintén én fáradt vagyok. Gyakorlás minden nap, mellette edzek, de nyilván ez nem kifogás. Például a szövegtanulás jobban megy az élőadás kezdete óta, de a produkciók egyre nehezebbek. Persze jut egy kis idő a visszatöltődésre is, amit most nem szívesen fejtenék ki” – mondta titokzatosan a szépfiú. Dávid nekünk azt is elárulta, hogy a pihenés mellet miként készül a következő fellépésére, ugyanis Tasi ugyanis ismét egy énekesnőt fog megformálni.

Tasi Dávidnak titokzatos segítsége van a felkészüléshez. (Fotó: MK)

Újra nő lesz

Nem kis feladatot kapott a sármos énekes, hiszen Postássy Juli bőrébe kell bújjon. Nem lesz ez idegen feladat számára, hiszen korábban Zoltán Erikaként lépett fel, és a női mozgást még nagy erőkkel gyakorolja.

„Igazából úgy fogok neki állni ennek a feladatnak, mint a Zoltán Erikás produkciónak. Nem úgy fogom fel, mintha egy rossz teher lenne. Tényleg ezt is komolyan veszem, hogy ne legyen paródia” – emelte ki Dávid, aki azt is megjegyezte, hogy a női mozgása azért még kicsit robot zsarus, de állítása szerint nagyon sokat tanulmányozza közelről pihenő idejében a női mozgás legapróbb részleteit.