Vallomás: a dalai láma elárulta, hogy hogyan küzdi le a szex iránti vágyát

A dalai láma tisztségét jelenleg Tendzin Gyaco tölti be, aki pedig újítónak is számít abból a szempontból, hogy a nyugati világ képviselőivel is jó viszonyt ápol, és szívesen beszélget más kultúrák tagjaival is, akár nagyvilági témákról is. A tibeti nép spirituális vezetőjével korábban Brian Blessed angol színész és tévés műsorvezető készített interjút és a társalgás során vetődött fel a szex témaköre a két férfi között. A dalai láma pedig kendőzetlen őszinteséggel mesélt a magánéletének erről a részéről is.

A dalai láma saját bevallása szerint sokat gondol a szexre, azonban felül tud emelkedni ezen Fotó: AFP

A DailyStar számolt be róla, hogy Brian a 90-es évek elején 3 napot töltött a szent ember társaságában, ekkor került szóba a szex témaköre. Az esetre így emlékezett vissza legújabb podcastjében a színész:

Egy tolmács segítségével beszélgettük, és egyszer csak megérdeklődtem Őszentségétől, hogy ő hogyan viszonyul a szexhez? Ezután persze észbe kaptam, hogy kivel beszélek és azonnal bocsánatot kértem, és mondtam a dalai lámának, hogy nyavajás vagyok, hogy ez egyáltalán eszembe jutott

– kezdte beszámolóját a férfi, majd hozzátette: – Ő azonban megnyugtatott, és azt mondta: Brian, kérlek ne. Nem szeretem ezt.

A vallási vezető ugyanis kendőzetlen őszinteséggel bevallotta, hogy gyakran foglalkoztatja a szex gondolata, ám van egy stratégiája, amivel felül tud ezen kerekedni.

Azt mondta nekem, hogy sokat gondol a szexre, de ilyenkor elkezdi hangosabban ismételni a mantráit, illetve elmegy és vesz egy hideg zuhanyt, és ettől elterelődnek a gondolatai

– árulta el az idős színész.