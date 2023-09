Zimány Linda: „Lelki társra vágyom”

Zimány Linda a Hot! magazinnak mesélt arról, hogy mostanában már könnyebben nyitnak felé a férfiak, de ezért neki is sokat kellett tennie.

– Annak is betudható ez, hogy sokkal nyitottabb vagyok, mint korábban. Nyilván az embernek el kell jutnia lelkileg egy olyan szintre, hogy nyitottabbá váljon az ismerkedésben. Sokak fejében van egy prekoncepció: olyan tulajdonságokkal ruháznak fel embereket, amik amúgy nem is léteznek. Ezért is nem jön össze sok ismerkedés. Most már figyelek arra, hogy ne ijedjek meg, ha valaki megszólít, csak mert kialakítottam a fejemben egy képet arról, hogy ő milyen” – kezdte a lapnak, majd azt is hozzátette: ebben a korban már inkább komolyabb kapcsolatot szeretne.

Fotó: hot magazin!

„Fiatalon sokkal könnyebben belemegy az ember kapcsolatokba, és sokkal lazábban veszi. Harminc fölött már nem keresek kalandokat: inkább lelki társra vágyom, mint alkalmi kapcsolatra. Ilyenkor végiggondolom a jövőmet, hogy mit akarok magamtól, az élettől, és arra jutok, hogy egy bizalmas társat keresek, akivel együtt fejlődöm. Nem akarok a társam anyukája vagy bébiszittere lenni, hanem a párja” – mesélte Linda.