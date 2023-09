Térfigyelő kamera rögzítette: stroke miatt esett össze Schobert Norbi, senki nem segített neki

Korábban a Metropol is lehozta azt a videót, amelyen látható, Schobert Norbi hogyan esik össze. A döbbenetes esetet egy térfigyelőkamera rögzítette, melyből kiderült, hogy a rosszullét után 40 perceg feküdt a földön, több autó is elhajtott mellette, de senki nem állt meg segíteni. Végül Norbi hűséges kiskutya jelzett a szomszédnak, aki ellátta és mentőt hívott hozzá. Norbi most maga is megmutatta a felvételt, és fontos elhatározásra jutott.

Schobert Norbi döbbenetes videót osztott meg

Mint arról már beszámoltunk, Schobert Norbi visszatér, és újult lendülettel vág neki a biznisznek. A sokkoló videót megosztva azt is megmagyarázta, hogy miért döntött is:

Többen írtátok, hogy szarul mozgok, bénán bokszolok. Elfogadom. 2 éve, 2 héttel a másodok covid oltás után is lázas voltam. Elmentem futni, nem szedtem véralvadás gátlót. Eljött a pillangó hatás. Ha Réka 8 és fél éve nem beszél rá Hacsira, nem élnék. Most már nem vagyok olyan bőbeszédű, mint voltam. Még nem 100% a jobb kezem. Egész életemben valami ellen harcoltam. Rosszul tettem. Most valamiért kezdek harcolni. Szolgálatba helyezem magam. A haza szolgálatába. Egy teljesebb élet, elfogadás, megértés, szeretet, őszinteség

Írta, utalva arra, hogy ingyenes edzéseket fog tartani annak érdekében, hogy hozzájáruljon a magyarok egészségéhez.