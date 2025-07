Sugárzik róla a boldogság – Lola megmutatta nyaralós kismama szettjét

Lola ismét elbűvölte követőit, ezúttal egy nyaralós szettel kápráztatta el Instagram-követőit. A csinos kismama egy lenge, nyárias ruhában pózolt, amitől szó szerint sugárzott a boldogságtól – és nem is csoda.

Lola nemrég férjhez ment Fotó: Markovics Gábor

Ahogy azt korábban a Bors is megírta, Lola nemrég férjhez ment, és egy megható bejegyzésben jelentette be, hogy kisbabát vár. Akkor így fogalmazott:

A mi nagy napunkat pedig még különlegesebbé tette, hogy már a kislányunk is velünk volt, igaz még csak a pocakomban

Pár hete a nászút utolsó napjáról is beszámolt:

Boldogok vagyunk, finomakat eszünk, rengeteg időt töltünk vízparton, nagyokat sétálunk és próbáljuk elképzelni milyen lesz az az időszak, ami most előttünk áll

Most pedig a szettje is erről a nyugalomról és boldogságról árulkodik: könnyed szabás, természetes smink, ragyogó mosoly – és a rajongók szerint is „anya-lenyugvás” energiák. A pocakja már szépen gömbölyödik, amit büszkén mutat meg a fotókon.

Ezek voltak a kedvenc nyaralós szettjeim. Nektek melyik tetszik a legjobban?

- írja a friss poszt alá.

A pöttyös! De amúgy mindegyikben szép(ek) vagy(tok)!

- válaszolta az egyik rajongó és sokan csatalkoztak hozzá a kommentszekcióban.