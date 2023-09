Nótár Mary óriási változást jelentett be - Videó

Nótár Mary végigdolgozta az egész nyarat, azonban a telt házas koncertjei közti rövid szabadidejében sem tétlenkedett. Elkezdte megtervezni azt a jövőt, amire mindig is vágyott az éneklés mellett: fiatal tehetségek felkarolásával, a szakmai útjuk egyengetésével fog foglalkozni.

Nehéz sors

Mary életében nem mindig volt minden olyan rendben, mint mostanában. Emlékezetes, hogy évekkel ezelőtt csúnyán összeveszett az egykori kiadójának tulajdonosaival. Nézetkülönbségekből végül akkora botrány kerekedett, hogy az énekesnő a személyi szabadsága megsértésével vádolta meg a kiadóját, illetve oda-vissza sok millió forintot követeltek egymástól, elmaradt bevétel címén. A perek éveken át tartottak, miközben félő volt, hogy Mary karrierje zsákutcába kanyarodik. Persze, az aranytorkú énekesnőt nem olyan fából faragták, mint aki könnyen feladja. Mary küzdött, harcolt, egyedül indította újra az országos turnéit, míg végül elérte a célját: újra a csúcsra került. Tette mindezt egy olyan nehéz életszakaszban, melyben elvesztette élete egyik legfontosabb támogatóját, a nagymamáját.

Kemény csaj

Nótár Maryt immár vagy egy éve újra a legkeresettebb hazai előadók között tartják számon. A rajongóit nem, hogy elvesztette a peres időszakban, de újabb tömegeket volt képes maga mellé állítani. A sikeres énekesnő persze most sem állt meg egy percre sem és hűen önmagához, újabb kihívásokat keresett. Az új célt meg is találta: az éneklés és dalgyártás mellett fiatal tehetségek mellett vállalja a produceri munkákat. Nem könnyű feladat ez, de a hírek szerint Mary alig várja, hogy belevághasson. A legfrissebb igazolása Ruszó Tibi énekes, az X-Faktor egykori győztese, aki a gyönyörű hangjával mindenkit elvarázsolt. Mary az együttműködésüket egy közös fotóval, illetve ezzel a szöveggel jelentette be:

Kedves Mindenki! Tibikével úgy döntöttünk, hogy egy hosszú távú együttműködésben fogunk együtt dolgozni. Mint egy jó producer, a legjobb tudásom szerint segítem őt tovább karrierjében és sokak örömére, elkészült egy közös dalunk is, amit hamarosan hallhattok, láthattok!