„A szívemhez kaptam” – Csúnya baleset történt Sári Évi forgatásán, a felvétel kikerült a internetre

A kilencvenes évek két meghatározó hazai zenefelelőse, a Carpe Diemet erősítő Erős Attila és a lemezlovas Spigiboy az ezredforduló után közös erővel közel húsz éve bombázza különböző produkciókkal a táncos lábú nagyérdeműt. Legfrissebb projektjükhöz felkérték Sári Évit, így az ő közreműködésével szól újra az R-Go egykori nagy slágere, a Rég várok valakire. A dalhoz videóklip is készült, annak forgatásán történt egy csúnya baleset.

Fotó: Sláger Kult

A nem mindennapi malőrről ráadásul felvétel is készült, mely most kikerült az internetre. A pár másodperces képsort Spigiboyék tették közzé, ám most Sári Évi is megosztotta, hogy borul le a méregdrága kamera – Erős Attila gondatlansága miatt – az asztalról.

A videóhoz mindössze ennyit írt Spigiboy:

„Ezért nem lett az Attila operatőr!”

„Itt majdnem vége lett a forgatásnak, de szerencsésen megúsztuk és imádjuk a végeredményt”

– írta a videóhoz a páros.

A rajongók is megdöbbentek, többen megrökönyödésüknek adtak hangot:

„Atyavilág, hatalmas szerencséjük volt”

– írta egyikük.

„Jézusom, a szívemhez kaptam”

– jegyezte meg egy másik rajongó.

„Mintha csak magamat látnám!”

– tört ki az őszinteség egy harmadik hozzászólóból.

Nézzétek a szösszenetet és szörnyülködjetek ti is: