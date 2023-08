Lélegzetelállító videót küldött a csinos énekesnő a népszerű magyar orvosnak

Nagyon odatette magát Singh Viki, aki két kedvenc dalát is elővette Whitney Houstontól, és elénekelte a I Have Nothing/I Will Always Love You egyveleget a Több mint testőr című mozifilmből. A csinos énekesnő az Instagram-oldalára felkerült videó mellé hosszabb bejegyzést is írt, melyben elárulta, mi áll a spontán éneklés mögött, és azt is, kinek küldi a két dal egyikét.

„Szóval… időről időre (amúgy saját magam szórakoztatására) elő szoktam venni a kedvenc dalaimat, és eléneklem őket… Csak mert jólesik, és mert lecsekkolom, hogy mennek-e még úgy, mint hajdanán a »hajózós években«, mikor napi 6 órát énekeltem (minden áldott este) a végtelen vizeken, távol az otthonomtól… Akkor nagyon mentek… Akkor nem volt más dolgom, csak hogy énekeljek. Csodás időszak volt… hiányzik! Itthon azért más a helyzet… szorgos, dolgos hétköznapok, próbák, tanítványok, forgatások, tv műsorok… Szóval látástól mikulásig rohangálok mint pók a falon… Persze ezt is imádom! Szeretem az életem! Szerencsés vagyok! De néha... jólesik csak úgy énekelni! Az I Will Always Love You-t pedig küldeném dr. Domján Mihálynak, mert ma említette, hogy szívesen meghallgatná tőlem! Ölellek, Misi!”

– üzent az énekesnő a Királynőképző – Megengeded magadnak? című kötetet is jegyző dr. Domján Mihály pszichológus, családterapeuta, pszichoterapeuta-jelölt, blogger, podcasternek, aki elsők között reagált:

„Csoda vagy, Viki”

A többi hozzászóló is lelkesen dicsérte az énekesnőt:

„Ez egy brutál nehéz dal, gratulálok”

– jegyezte meg egyikük.

„Brutál hangod van, Viki”

– írta egy másik kommentelő.

„Gyáááá, de jólesik a fülemnek!”

– lelkendezett egy harmadik.



Íme a lélegzetelállító felvétel, melynek hangja kapcsán Singh Viki megjegyezte: „Nem stúdiófelvétel, egy szál telefonnal felvéve, nincs master/keverés/editálgatás… tessék úgy hallgatni!”