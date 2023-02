Önpusztítással teltek az utolsó napjai! Whitney Houstonra emlékezünk, 11 éve hunyt el

Bobby és Whitney 1989-ben a Soul Train Music Awards díjkiosztón ismerkedtek meg. Bobby-nak előző kapcsolatából akkorra már három gyermeke is volt. A fenegyereknek tartott férfinek több összetűzése is volt a törvénnyel, ezért sokan attól tartottak, hogy rossz hatással lesz Whitney-re. Ez be is igazolódott: Bobby házasságkötésük után is folytatta törvénykerülő, züllött életmódját, egymást követték letartóztatásai.

Egy korábbi vetélés után, közös gyermekük, Bobbi Kristina Houston Brown 1993. március 4-én született meg. Miközben férje nem szakított züllött életmódjával, Whitney 1996-ban ismét átélt egy vetélést. Örökbefogadott fiáról, akit nagyon szeretett, Whitney haláláig kevesen tudtak, a művésznő így akarta őt kímélni. A 2000-es években már az énekesnőről is azt beszélték, hogy kábítószerezik, ezt sokan a férje életmódja okozta káros hatásokkal indokolták. 2003-ban egy veszekedésük alkalmával állítólag Bobby megütötte feleségét, és ezért le is tartóztatták. Whitney Houstont lelki és testi hanyatlása miatt rehabra küldték. Amikor 2006-ban kijött, beadta a válópert. A válást 2007. április 24-én mondták ki, lányuk Whitneyhez került.