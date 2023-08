4 éve tetováltatta magára Krausz Gábor Tóth Gabit: mi lesz így a mesterművel?

Ahogyan arról a Metropol is beszámolt, Tóth Gabi és Krausz Gábor úgy döntöttek, elválnak. Házasságuk már nem működött, és úgy gondolták, úgy lesz a legjobb mindenkinek, ha külön utakon folytatják. Kislányukat ugyanakkor közösen szeretnék nevelni, hiszen mindkettejük élete értelme Hannaróza. Krausz Gábornak azonban közel sem lesz olyan egyszerű megszabadulni Gabitól.

Krausz Gábor és Tóth Gabi korábban azt mondták, „sziklaszilárd alapokra épült” a kapcsolatuk

Most az egész ország a miérteken gondolkodik. Az ország első számú álompárja néhány héttel ezelőtt még nagyon szerette egymást. Biztosak voltak abban, hogy egymás személyében megtalálták az igazit: gyermeket vállaltak, ráadásul csak néhány hónapja költöztek vidéki otthonukba, amelyet nehezen újítottak fel. A legtöbb rajongó úgy sejti, hogy egy harmadik személy lehet a háttérben, de ezzel kapcsolatban még nem állt elő senki.

A Ripost hívta fel arra a figyelmet, hogy 2019-ben Krausz Gábor magára tetováltatta Tóth Gabit.

A sztárséf annak idején az Instagram-oldalán büszkélkedett el a tetoválásával, amit nem mellesleg Gabi egyik jó barátnője készített. Az akkori írásából is jól tükröződik, hogy egy életre tervezett az énekesnővel, főleg, ha már az arcképét is magára tetováltatta. Ám most, hogy zátonyra futott a házasságuk, jogosan merülhet fel a kérdés: Mi lesz a tetoválás sorsa?

Vannak dolgok, amik az örökkévalóságig tartanak. Egy tetoválás, egy szerelem vagy a házasságunk! Szeretlek. Köszönöm ezt a remekművet. Alig várom, hogy befejezzük az egészet

– írta akkor Krausz, s természetesen Tóth Gabi sem hagyta szó nélkül az eseményt.

A tetoválás óriási örömöt okozott Gabinak, hiszen férje akkor csináltatta, mikor közös kislányukkal, Hannarózával volt várandós az énekesnő. Természetesen ő is megosztott róla egy képet az Instagram-oldalán, noha akkor a tetoválás még nem volt teljesen kész.

Elaléltam, azt hiszem. Tudom, tudom, még nincs kész, de én már most kész vagyok. Szeretlek mindenemmel

– fogalmazott.