"Minek magyarázkodsz?": megdöbbentő dolgot szúrt ki egy rajongó Kulcsár Edináék házasságában

Az mindenki számára egyértelmű, hogy Kulcsár Edina és férje, G.w.M nagyon intenzíven élik meg szerelmüket. Bár az egész országot sokkolta a bejelentés néhány éve, miszerint Csuti és Edina elválnak, hamar jött a boldog hír, miszerint a csinos modellre ismét rátalált a szerelem, és a népszerű rapperrel alkot egy párt. A találkozás és a szerelem - mondhatni - sorsszerű volt, ugyanis csakhamar megfogant közös kisbabájuk. Összekötötték tehát az életüket, és immáron egy igazi családot alkotnak, amelynek középpontjában csodás kislányuk, Amara áll. Egy rajongó azonban döbbenetes dolgot szúrt ki a házasságukban.

Aki követi a gyönyörű magyar modellt, az bizony tudja, hogy nagyon aktív a közösségi médiában. Szinte nincs olyan nap, hogy ne tenne ki egy-két posztot. Ezeknek jelentős része reklám (hiszen influencerként is dolgozik), ugyanakkor sok bepillantást enged a magánéletébe is. Legújabban egy olyan posztot tett ki, amelyben szerelmét méltatja. Egy tavalyi képet tett ki, amely a Párharc forgatásán készült, itt pedig azt fogalmazta meg, hogy szerelmük már akkor is nagyon erős volt:

Egy tavalyi kép, amit még a Párharc forgatásán csináltunk, miután nyertünk valamiben. Azt éreztük, hogy megállíthatatlanok vagyunk és ez azóta is töretlen. Nem ismerünk olyan akadályt, ami megingathatná a szerelmünk! Jóban, rosszban

- írja, ezzel azonban valóságos kommentháborút indított. Sokan ugyanis nekiszegezték a kérdést, hogy miért kell állandóan bizonygatnia az érzéseit, és hogy majd 10 év múlva is kíváncsiak lesznek erre a nagy szerelemre. Több rajongó is úgy gondolja, hogy ezzel a nagy bizonygatással éppen elfedni szeretne valamit.

Amúgy miért kell lépten nyomon bizonygatni hogy mekkora a szerelem?

- mutatott rá egy rajongó. Persze sokan nekiestek, sőt még Edina is válaszolt:

A lépten nyomon egy kissé túlzás.Utoljára 2 hónappal ezelőtt posztoltunk közösen és az sem ömlengős szerelmes poszt volt. Azért szeretek néha közös képet kitenni, mert ő a férjem, és bizony büszke vagyok a szerelmünkre. Az emberek azt szokták általában posztolni, amik az életük része és amiket/akiket szeretnek. Ennyi az indok összesen. Kívánom, hogy te is találj egy olyan társat, amilyenek mi vagyunk egymásnak. Akkor megértesz majd mindent

- írta, ekkor azonban rászóltak a rajongók, hogy nem érdemes magyarázkodni, hiszen az emberek többsége úgy sem érti, mi is az igaz szerelem.

