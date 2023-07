„Itt ragadtunk” – Majka kifakadt, ezt történt vele külföldön

Felszálltunk a gépre, közölték, hogy még nem tudunk elindulni, meg kell várni a szerelőcsapatot, ugyanis leszállásnál madárral ütközött a gép. Ültünk 40 percet a gépen, majd szóltak, hogy Kolozsvárról jön a szerelő- csapat, az minimum 2 óra, de félóra múlva tudunk csak leszállni. Úgyhogy most eltelt az a félóra is, már rég otthon kéne lennünk, ehelyett itt vagyunk a marosvásárhelyi reptéren, ahol nincs szerelő. Ez hogy? Miért nincs itt egy szerelő, mennyire megnyugtató... Úgyhogy most itt ragadtunk