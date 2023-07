Bűnözők a magyar sztárok nyomában: Sorra törnek be a hazai hírességekhez

Azt hihetnénk, hogy a sztároknak nem lehetnek ugyanolyan hétköznapi gondjai, mint a hétköznapi életet élő embertársaiknak, de ez egyáltalán nem így van. Sőt! Mivel a hírességek sokkal inkább szem előtt vannak, sokkal többet tudunk róluk, és sok esetben az otthonaikat is gyakrabban mutogatják, még jobban ki vannak téve az atrocitásoknak, így a betörőknek is.

Kirámolták Cini tárnoki házát (Fotó: Máté Krisztián)

Zalatnay Cinihez például hétfőn vonultak ki a rendőrök, miután az énekesnő tárnoki házába betörtek vasárnapról hétfőre virradóra. Mivel Cini aludt, semmit sem érzékelt a történtekből, hiába csaholt hangosan a kutyája, Zalatnay nem vette komolyan a figyelmeztetést. A bűnözők készpénzt és ékszereket vittek el Cini lakásából, aki csak hétfő reggel jött rá, hogy behatoltak hozzá.

Nem ő az egyetlen olyan hazai híresség, akivel hasonló történt, a Metropol összegyűjtötte, kik azok a sztárok, akik az elmúlt években rablók áldozatává váltak!



Rékasi Károly és Pikali Gerda

Rékasi Károlyra sokáig rájárt a rúd (Fotó: Nagy Zoltán)

A Bors még 2017 februárjában számolt be arról, hogy néhány aljas tolvaj fényes nappal rámolta ki a színészpár csepeli otthonát. Az elkövetők az ablakon jutottak be, egyszerűen betörték, majd kinyitották és bemásztak. Könnyen lehet, hogy biztosra mentek, ugyanis igen nagy értékkel távozhattak, így az sem kizárt, hogy régóta figyelték Rékasiékat. A lap korábbi információi szerint több százezer forint készpénz, egy egyedi készítésű ékszer és a hozzá készíttetett óra lett a bűnözők zsákmánya. Rékasi azonnal feljelentést tett. Korábban egyébként a szerelmesek rózsadombi házába is betörtek, de akkor csak virágokat vittek el.



Király Viktor

Király Viktor mosolya nem volt ilyen őszinte, amikor betörtek hozzá (Fotó: Metropol)

Az énekes 2016 decemberében arra ért haza, hogy hogy fel volt feszítve a bejárati ajtaja, a java ugyanakkor még csak ezután következett. Ellopták ugyanis a számítógépeit is, ami alapvetően nem lenne akkora baj, mert abból lehet venni újat, de azt már talán sose kapja vissza, amit rajtuk tárolt, például a dalait. Természetesen ő is azonnal feljelentést tett a rendőrségen, de néhány napig még nem tudott nyugodtan aludni.

Sáfrány Emese

A fotómodell és légtornász 2022 karácsonyán azt kapta "ajándékba", hogy kirámolták azt a budapesti lakást, amit stúdióként rendezett be, de a hely annyira új volt, hogy a kamerák és a riasztórendszer még nem volt felszerelve.

Sáfrány Emese stúdióját karácsonykor rámolták ki (Fotó: Knap Zoltán)

„Körülbelül ötszázezer forint a kár, a zár, a széttört ajtó és egy laptop ára, amit elvittek. Ezenkívül csak tornaszerek voltak, azokhoz nem nyúltak” - mondta akkor szomorúan a Borsnak a légtornász.



Pintácsi Viktória

Pintácsi Viki nem mert otthon aludni az eset után (Fotó: Facebook)

2012-ben szörnyű csapás érte Szandi testvérét: nem volt elég, hogy leukémiás kisfiával a kórházakat járta, az egyik ilyen alkalommal betörtek az otthonukba. A családi házat gyakorlatilag teljesen kirabolták: elvitték a kanapét, a hűtőt és Viki összes munkaeszközét. Az eset után néhány napig Viki nem mert a házban aludni a gyermekeivel, a nagymamánál húzták meg magukat.