Tóth Gabi: Én nem csaltam adót, én nem drogozok, én nem csalom meg a férjem – Videó!

Ahogy arról már korábban is írtunk, óriási botrány alakult ki Tóth Gabi körül, miután a Petőfi zenei díjátadón ő lett az év énekesnője. Gabi már több videóban is reagált az őt ért mocskolódásokra a közösségi oldalain, most pedig egy exkluzív interjút is adott a Tények Plusz stábjának, hogy egyszer és mindenkorra tisztázza a dolgokat az őt ért gyűlölethadjárat kapcsán.

Tóth Gabi megunta a folyamatos támadásokat Fotó: Máté Krisztián

A riportból kiderül, hogy Gabi nincs kiakadva, nem balhézik, leginkább csak nem érti, hogy miért jó az valakinek, ha személytelenül gyalázkodhat vele büntetlenül, és elhordhatja őt mindennek. Ezért el is mondja, hogy tudja jól, hogy nem szeretheti mindenki, de ezzel tisztában van és nem is várja el.

Nekem is vannak emberek, akiket nem kedvelek. Engem sem kell mindenkinek kedvelni. Tehát én vállaltam, hogy megosztó személyiség vagyok, vibráló vagyok. Valakinek túl sok, túl ömlengős, de vannak, akik engem pont ezért szeretnek

– kezdte az énekesnő, aki arra is kitért, hogy azt is tudja, hogy ez a gyűlöletcunami nem feltétlenül neki szól, egész egyszerűen mindig találnak valakit az emberek, akin levezethetik a feszültséget, és most ő az. Gabi szerint a hétköznapokban nem találkozik rosszindulatú beszólásokkal, a közösségi oldalain annál inkább, de nem tiltja le a kommentelést.

Egy szabad országban élünk, mindenkinek van joga véleményt nyilvánítani, az már más kérdés, hogy ez már túlmutat a véleménynyilvánításon szerintem. De főképpen azért nem tiltom le, mert nagyon sok ember van, aki szeret engem, és oda akar kommentelni, és meg akar engem védeni, és azt mondja, hogy kiállunk érted, és én igyekszem minden erőmet feléjük fordítani

– mondta. A helyzete pedig azért is különösen nehéz, mert ha nem reagál a kommnetekre, akkor azért támadják, ha viszont őszintén elmondja a véleményét, akkor pedig ezért kerül a célkeresztbe.

Nem loptam meg senkit, én nem csaltam adót, én nem drogozok, én nem csalom meg a férjem, én nem csinálok semmi olyat, ami tényleg botrányhősnő szerepbe rakna engem. Én egy családanya vagyok, aki sok mindent megélt, egy vadóc tinilányból édesanya lettem és ezt a változást az emberek nehezen viselik, mert szeretik a megszokottat, de hát milyen fura lenne, ha 35 évesen még mindig 15 évesként ugrálnék a színpadon ugyanazokban a ruhákban, nem?

– mondta Tóth Gabi. Az énekesnő pedig azzal fejezte be mondandóját, hogy mi is az, ami igazán fontos a számára.